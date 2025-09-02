बिना स्पॉन्सर वाली जर्सी पहन टीम इंडिया को खेलना पड़ेगा एशिया कप, यह नियम बन गया रोड़ा

Team India New Sponsor: एशिया कप 2025 के शुरुआती मैचों में भारतीय टीम बिना किसी स्पॉन्सर के लोगो वाली जर्सी पहनकर खेल सकती है। मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नए स्पॉन्सर की तलाश के लिए आवेदन भेजा है, जिसमें इंट्रेस्ट दर्ज कराने की आखिरी तारीफ 12 सितंबर है। इसके लिए 5 लाख रुपए भी जमा करने होंगे। 16 सितंबर 2025 या उसके बाद कभी भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नए स्पॉन्सर का ऐलान कर सकता है। इसके पहले भारतीय टीम को 2 मैच खेलने होंगे।
टीम इंडिया एशिया कप 2025 में अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर को करेगी। इसके बाद 14 सितंबर को उनका दूसरा मुकाबला होगा। भारतीय टीम पहले यूएई और फिर पाकिस्तान से भिड़ेगी। यानी दोनों शुरुआती मुकाबलों में भारतीय टीम की जर्सी पर किसी भी स्पॉन्सर का लोगो नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि बोर्ड ने खुद ऐलान किया है कि ब्रैंड्स 12 सितंबर तक अपना इंट्रेस दर्ज कराएंगी और 16 सितंबर को मुख्य प्रायोजक का ऐलान होगा। ऐसे में ओमान के ओमान के खिलाफ टीम इंडिया स्पॉन्सर वाली जर्सी पहनकर मैदान पर उतर सकती है।
इससे पहले फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम11 के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का नाता खत्म हो गया था। नए कानून के तहत बीसीसीआई के लिए ड्रीम11 या किसी अन्य गेमिंग कंपनी के साथ करार जारी रखना मुश्किल है। जुलाई 2023 में ड्रीम11 ने बायजू (Byju's) की जगह भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर के रूप में तीन साल का करार किया था। यह करार 358 करोड़ रुपये में हुआ था। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में ड्रीम11 की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। वीवो के हटने के बाद साल 2020 में यह लीड स्पॉन्सर था। अब आईपीएल को भी नया स्पॉन्सर मिलेगा।
पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों से ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन और रेगुलेशन) विधेयक 2025 पारित होने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद, ड्रीम11 ने घोषणा करते हुए बताया कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी पैसे आधारित ऑनलाइन गेमिंग प्रतियोगिताओं को निलंबित कर दिया है।