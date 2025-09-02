बिना स्पॉन्सर वाली जर्सी पहन टीम इंडिया को खेलना पड़ेगा एशिया कप, यह नियम बन गया रोड़ा

इससे पहले फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम11 के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का नाता खत्म हो गया था। नए कानून के तहत बीसीसीआई के लिए ड्रीम11 या किसी अन्य गेमिंग कंपनी के साथ करार जारी रखना मुश्किल है। जुलाई 2023 में ड्रीम11 ने बायजू (Byju's) की जगह भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर के रूप में तीन साल का करार किया था। यह करार 358 करोड़ रुपये में हुआ था। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में ड्रीम11 की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। वीवो के हटने के बाद साल 2020 में यह लीड स्पॉन्सर था। अब आईपीएल को भी नया स्पॉन्सर मिलेगा।