ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान, शुभमन कप्तान, श्रेयस बने उपकप्तान, लेकिन टूटी इनकी उम्मीदें

Team India Squad for Australia Tour 2025: अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति चाहती है कि शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2027 से पहले कप्तानी संभाल लें और उन्हें नेतृत्व का अनुभव भी हो जाए।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 04, 2025

श्रेयस अय्यर बने वनडे टीम के उपकप्तान (फोटो- IANS)

श्रेयस अय्यर बने वनडे टीम के उपकप्तान (फोटो- IANS)

Team India ODI Squad: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है तो श्रेयस अय्यर को उपकप्तानी सौंपी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर रहने वाले मोहम्मद सिराज की भी वनडे टीम में वापसी हो गई है तो जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को बतौर बल्लेबाज वनडे टीम में शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती को टीम में जगह नहीं मिली है तो अभिषेक शर्मा की उम्मीदें टूट गई हैं।

भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल।

भारत की टी20 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर।

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। शुभमन गिल वनडे टीम की कमान संभालेंगे तो टी20 टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में हागी। 19 अक्टूबर को सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा तो 20 अक्टूबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होगी।

