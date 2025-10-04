ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान, शुभमन कप्तान, श्रेयस बने उपकप्तान, लेकिन टूटी इनकी उम्मीदें

Team India ODI Squad: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है तो श्रेयस अय्यर को उपकप्तानी सौंपी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर रहने वाले मोहम्मद सिराज की भी वनडे टीम में वापसी हो गई है तो जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को बतौर बल्लेबाज वनडे टीम में शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती को टीम में जगह नहीं मिली है तो अभिषेक शर्मा की उम्मीदें टूट गई हैं।