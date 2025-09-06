Patrika LogoSwitch to English

एशिया कप के लिए टीम इंडिया की तैयारी शुरू, गिल ने बल्लेबाजी तो बुमराह ने जमकर की गेंदबाजी, देखें तस्वीरें

Team India preparation for Asia Cup 2025: भारतीय टीम ने यूएई में एशिया कप 2025 के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसकी जानकारी खुद बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के माध्‍यम से दी है। इसके साथ ही तैयारी की कुछ तस्‍वीरें भी शेयर की हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 06, 2025

Team India preparation for Asia Cup 2025
यूएई में बल्‍लेबाजी की प्रैक्टिस करते शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Team India preparation for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए यूएई पहुंची भारतीय टीम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराने के बाद टीम इंडिया को एक महीने आराम करने का मौका मिला। इसके चलते शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को अपनी फिटनेस पर काम करने का पर्याप्त समय मिल गया और अब टीम अपने अगले अभियान पर है। टीम इंडिया ने दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी में अपना अभ्‍यास सत्र किया है। कप्‍तान सूर्यकुमार यादव समेत सभी प्‍लेयर्स ने जमकर प्रैक्टिस की है, जिसकी कुछ तस्‍वीरें बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक एक्‍स अकाउंट पर शेयर की हैं।

यूएई की परिस्थितियों से अच्‍छी तरह वाकिफ टीम इंडिया

टीम इंडिया ने साल की शुरुआत में यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी और खिताब जीतने में सफलता प्राप्‍त की थी। इसलिए भारतीय टीम वहां की परिस्थितियों से अच्‍छी तरह वाकिफ है। यूएई के खिलाफ एशिया कप के अपने पहले मैच से पहले भारतीय टीम लय में आने के लिए एकजुट होकर नेट प्रैक्टिस करना चाहेगी।

एशिया कप के लिए कोई प्रायोजक नहीं

जब भारतीय टीम आईसीसी अकादमी में प्रवेश कर रही थी, तब एक बात और पक्की हो गई कि एशिया कप के लिए कोई मुख्य प्रायोजक नहीं होगा। टीम इंडिया की प्रशिक्षण किट पर कोई लोगो नहीं था और हाल ही में टीम इंडिया के कपड़ों के प्रायोजक एडिडास ने अपने सभी कपड़ों के स्टॉक को खाली कर दिया था, जिन पर ड्रीम11 का लोगो था।

बीसीसीआई ने पहले ही एक नया टेंडर आमंत्रित कर लिया है, लेकिन यह सौदा तब तक अंतिम रूप नहीं लेगा जब तक एशिया कप का कम से कम आधा हिस्सा पूरा नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि लंबे समय के बाद टीम इंडिया एक मुख्य प्रायोजक के साथ खेलेगी।

एशिया कप में भारत के लीग चरण के मैच

- भारत बनाम यूएई - 10 सितंबर
- भारत बनाम पाकिस्तान - 14 सितंबर
- भारत बनाम ओमान - 19 सितंबर

