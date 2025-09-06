एशिया कप के लिए टीम इंडिया की तैयारी शुरू, गिल ने बल्लेबाजी तो बुमराह ने जमकर की गेंदबाजी, देखें तस्वीरें

Team India preparation for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए यूएई पहुंची भारतीय टीम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराने के बाद टीम इंडिया को एक महीने आराम करने का मौका मिला। इसके चलते शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को अपनी फिटनेस पर काम करने का पर्याप्त समय मिल गया और अब टीम अपने अगले अभियान पर है। टीम इंडिया ने दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी में अपना अभ्‍यास सत्र किया है। कप्‍तान सूर्यकुमार यादव समेत सभी प्‍लेयर्स ने जमकर प्रैक्टिस की है, जिसकी कुछ तस्‍वीरें बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक एक्‍स अकाउंट पर शेयर की हैं।