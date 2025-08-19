Patrika LogoSwitch to English

Team India Squad: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, टूटी इन खिलाड़ियों की उम्मीदें

Team India Asia Cup 2025 Squad: टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में ही है तो शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। साथ ही कई खिलाड़ियों की उम्मीदें भी टूट गई हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 19, 2025

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, चहल समेत 3 खिलाड़ी बाहर (फोटो- IANS)
एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, चहल समेत 3 खिलाड़ी बाहर (फोटो- IANS)

बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। सूर्यकुमार यादव टीम के कप्तान हैं, जबकि शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टीम से बाहर हो गए हैं।

एशिया कप के लिए यशस्वी जायसवाल को जगह न मिलने की खबरें सही साबित हुई हैं। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करते हुए तीसरे ओपनर के रूप में टीम में शुभमन गिल को जगह दी है। गिल को टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। दूसरे विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा को जगह दी गई है।

Harbhajan Singh Picks India Squad for Asia Cup 2025

टीम में 3 ऑलराउंडर शामिल

टीम में बतौर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को जगह मिली है। वहीं, बतौर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को जगह दी गई है। एशिया कप यूएई में खेला जाएगा। वहां की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। ऐसे में टीम में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को जगह दी गई है। बतौर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा को जगह दी गई है।

एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के साथ होगा। वहीं, 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।

एशिया कप 2025

Cricket News

Published on:

19 Aug 2025 04:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Team India Squad: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, टूटी इन खिलाड़ियों की उम्मीदें

