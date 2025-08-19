Team India Squad: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, टूटी इन खिलाड़ियों की उम्मीदें

टीम में बतौर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को जगह मिली है। वहीं, बतौर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को जगह दी गई है। एशिया कप यूएई में खेला जाएगा। वहां की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। ऐसे में टीम में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को जगह दी गई है। बतौर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा को जगह दी गई है।