Team India T20I Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए अभी तक टीम की घोषणा नहीं की है। हमेशा की तरह सभी के मन में ये सवाल होगा कि इस बार किसकी टीम में एंट्री होगी और कौन बाहर होगा? टी20 वर्ल्ड कप के प्लान के तहत टीम में कुछ रेगुलर खिलाड़ी हैं, जो निश्चित रूप से शामिल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जिन्हें बाहर किया जा सकता है। आइये आपको बताते हैं कि कौन-कौन से प्लेयर्स को टीम में जगह मिल सकती है और टीम की घोषणा कब हो सकती है?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय टीम की घोषणा आज बुधवार 3 दिसंबर को होने वाली है। इस पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। जबकि आखिरी मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या इस साल की शुरुआत में एशिया कप के दौरान चोट के बाद टीम में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह टीम के लिए एक कीमती एसेट हैं और मंगलवार को बड़ौदा के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खेले। जहां उन्होंने एक विकेट लिया और 77 रन की महत्वपूर्ण पारी भी खेली। उनकी वापसी पर नितीश कुमार रेड्डी का टीम से बाहर होना तय है।
कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में इंजरी के बाद गिल की फिटनेस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर वह फिट हैं, तो उनका चुना जाना तय है। अगर वह फिट नहीं होते हैं तो यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर दूसरा समीकरण बनता है तो ऐसे एक बार फिर से संजू सैमसन ओपनिंग रोल में दिखेंगे।
क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मानें तो असम के ऑल-राउंडर रियान पराग के पास जगह बनाने का मौका है। अगर ऐसा होता है तो वाशिंगटन सुंदर या रिंकू सिंह में से किसी का पत्ता कट सकता है। इससे पता चलता है कि भारत के पास कितनी बेंच स्ट्रेंथ है। इन खिलाड़ियों ने कुछ भी गलत नहीं किया है और फिर भी उन्हें बाहर किए जाने का खतरा है।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल/यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और रियान पराग।
