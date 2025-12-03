Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारतीय टी20 टीम में हार्दिक पंड्या समेत इन प्‍लेयर्स की वापसी तय! जानें कब होगी टीम की घोषणा

Team India T20I Squad: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा आज 3 दिसंबर को हो सकती है। आइये जानते जानते हैं किस-किसकी टीम में एंट्री होगी और किसका पत्‍ता कटेगा?

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 03, 2025

Team India T20I Squad

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Team India T20I Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए अभी तक टीम की घोषणा नहीं की है। हमेशा की तरह सभी के मन में ये सवाल होगा कि इस बार किसकी टीम में एंट्री होगी और कौन बाहर होगा? टी20 वर्ल्‍ड कप के प्‍लान के तहत टीम में कुछ रेगुलर खिलाड़ी हैं, जो निश्चित रूप से शामिल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जिन्‍हें बाहर किया जा सकता है। आइये आपको बताते हैं कि कौन-कौन से प्‍लेयर्स को टीम में जगह मिल सकती है और टीम की घोषणा कब हो सकती है?

19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा आखिरी मैच

रिपोर्ट्स के मुताबिक, साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय टीम की घोषणा आज बुधवार 3 दिसंबर को होने वाली है। इस पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्‍टेडियम में खेला जाएगा। जबकि आखिरी मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाएगा।

हार्दिक पंड्या तो नितीश रेड्डी होंगे बाहर

भारत के स्‍टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या इस साल की शुरुआत में एशिया कप के दौरान चोट के बाद टीम में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह टीम के लिए एक कीमती एसेट हैं और मंगलवार को बड़ौदा के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खेले। जहां उन्होंने एक विकेट लिया और 77 रन की महत्‍वपूर्ण पारी भी खेली। उनकी वापसी पर नितीश कुमार रेड्डी का टीम से बाहर होना तय है।

शुभमन गिल की होगी वापसी

कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में इंजरी के बाद गिल की फिटनेस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर वह फिट हैं, तो उनका चुना जाना तय है। अगर वह फिट नहीं होते हैं तो यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर दूसरा समीकरण बनता है तो ऐसे एक बार फिर से संजू सैमसन ओपनिंग रोल में दिखेंगे।

रियान पराग को मिल सकता है मौका

क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मानें तो असम के ऑल-राउंडर रियान पराग के पास जगह बनाने का मौका है। अगर ऐसा होता है तो वाशिंगटन सुंदर या रिंकू सिंह में से किसी का पत्‍ता कट सकता है। इससे पता चलता है कि भारत के पास कितनी बेंच स्ट्रेंथ है। इन खिलाड़ियों ने कुछ भी गलत नहीं किया है और फिर भी उन्हें बाहर किए जाने का खतरा है।

टी20 सीरीज के संभावित भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल/यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और रियान पराग।

ये भी पढ़ें

SMAT 2025: मैदान पर लौटते ही हार्दिक पंड्या ने मचाया गदर, पंजाब के गेंदबाजों को कूट-कूट कर बनाए इतने रन
क्रिकेट
Hardik Pandya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

03 Dec 2025 08:48 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारतीय टी20 टीम में हार्दिक पंड्या समेत इन प्‍लेयर्स की वापसी तय! जानें कब होगी टीम की घोषणा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

स्मृति मंधाना के भाई ने शादी की नई तारीख पर तोड़ी चुप्पी, बताया 7 दिसंबर की चर्चा के पीछे का सच

Smriti Mandhana Palash Muchhal new wedding date
क्रिकेट

IND vs SA: विराट कोहली का यू-टर्न, रांची में शतक लगाने के बाद दिया था यह बयान, अब बदला फैसला

Virat Kohli
क्रिकेट

IND vs SA: लो- स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, तेज गेंदबाजों को मिलेगा फायदा, पढ़ें रायपुर की पिच का हाल

क्रिकेट

कोहली- गंभीर के बीच बढ़ा ड्रेसिंग रूम विवाद! BCCI ने इस खिलाड़ी को दी बवाल खत्म करने की जिम्मेदारी

IND vs SA ODI series
क्रिकेट

रोहित-विराट 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेले तो हमारे पास होगा खिताब जीतने का मौका, पड़ोसी देश के स्टार खिलाड़ी का चौंकाने वाला बयान

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.