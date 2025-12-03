Team India T20I Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए अभी तक टीम की घोषणा नहीं की है। हमेशा की तरह सभी के मन में ये सवाल होगा कि इस बार किसकी टीम में एंट्री होगी और कौन बाहर होगा? टी20 वर्ल्‍ड कप के प्‍लान के तहत टीम में कुछ रेगुलर खिलाड़ी हैं, जो निश्चित रूप से शामिल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जिन्‍हें बाहर किया जा सकता है। आइये आपको बताते हैं कि कौन-कौन से प्‍लेयर्स को टीम में जगह मिल सकती है और टीम की घोषणा कब हो सकती है?