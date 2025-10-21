BCCI के एक मेल से घबराए मोहसीन नकवी, टीम इंडिया को इस दिन सौंप देंगे एशिया कप की ट्रॉफी

नकवी से खिताब न लेने की वजह उनका पाकिस्तान का गृह मंत्री होना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब हैं। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से एशिया कप के दौरान हुए तीन मैचों में हाथ भी नहीं मिलाया था। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ईमेल के माध्यम से नकवी से भारतीय टीम को एशिया कप का खिताब लौटाने की मांग की थी और जवाब न मिलने पर इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में उठाने की बात कही थी। आईसीसी बोर्ड की बैठक 4-7 नवंबर को दुबई में होने वाली है।