IND vs PAK Final: एशिया कप जीते, लेकिन नहीं ली ट्रॉफी, पाकिस्तान के साथ PCB चीफ मोहसिन नकवी की घनघोर बेइज्जती

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी टीम ड्रेसिंग रूम में इंतजाार कर रही थी, जबकि मोहसिन नकवी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इससे पुरुस्‍कार वितरण समारोह में करीबी 45 मिनट की देरी हुई। आखिरकार, जब नकवी मंच पर पहुंचे तो भारतीय दर्शकों ने उनकी हूटिंग की। यह बात बिलकुल सही भी लग रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने एआई-जनरेटेड एक वीडियो ट्वीट किया था, जो बेहद घटिया था। काफी देर की देरी के बाद जब पुरस्कार वितरण समारोह रात के 1 बजे के बाद शुरू हुआ तो पाकिस्तानी टीम ने पुरस्कार तो ले लिए, लेकिन यह भी साफ़ हो गया कि विजेता भारतीय टीम किसी भी हाल में मो‍हसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी।