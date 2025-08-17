Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

The Hundred: बटलर-क्लासेन का तूफानी अर्द्धशतक, मैनचेस्टर ऑरिजनल्स ने नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को 57 रन से रौंदा

Manchester Originals vs Northern Superchargers : मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मैनचेस्टर ऑरिजनल्स की टीम ने निर्धारित 100 गेंदों में तीन विकेट खोकर 171 रन बनाए। इसके जवाब में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स 87 गेंदों में 114 रन पर सिमट गई।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 17, 2025

Jos Buttler
Jos Buttler

मैनचेस्टर ऑरिजनल्स ने रविवार को द हंड्रेड लीग 2025 (The Hundred 2025) के 17वें मैच में जीत दर्ज की। इस टीम ने नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को 57 रन से शिकस्त दी। मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मैनचेस्टर ऑरिजनल्स की टीम ने निर्धारित 100 गेंदों में तीन विकेट खोकर 171 रन बनाए।

कप्तान फिल सॉल्ट 9 रन बनाकर आउट हो चुके थे, जिसके बाद बेन मैककिने टीम के खाते में 11 रन जोड़कर चलते बने। मैनचेस्टर ऑरिजनल्स की टीम 40 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से जोस बटलर ने रचिन रविंद्र के साथ मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में लाने का काम किया।

रचिन 14 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उनके बल्ले से छह चौके देखने को मिले। इसके बाद बटलर ने हेनरिक क्लासेन के साथ चौथे विकेट के लिए अटूट 69 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। बटलर 45 गेंदों में चार छक्कों और पांच चौकों की मदद से 64 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि क्लासेन ने 25 गेंदों में 50 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें चार छक्के और इतने ही चौके शामिल रहे। विपक्षी टीम की ओर से मैथ्यू पॉट्स ने सर्वाधिक दो विकेट झटके, जबकि मिचेल सेंटनर को एक विकेट हाथ लगा।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025 के लिए क्रिकेट कमेंटेटर ने चुनी भारतीय टीम, जानिए किसका कटा पत्ता और किसे मिली जगह
क्रिकेट
Team India

इसके जवाब में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स 87 गेंदों में 114 रन पर सिमट गई। टीम को 18 के स्कोर पर जैक क्रॉली (16) के रूप में पहला झटका लगा, जिसके बाद टीम निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाती गई।

सुपरचार्जर्स के लिए डेविड मलान ने 19 रन की पारी खेली,जबकि डेविड मिलर ने 22 गेंदों में दो छक्कों और तीन चौकों की मदद से 38 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। विपक्षी खेमे से सन्नी बेकर और जोश टंग को तीन-तीन सफलता हाथ लगी, जबकि रचिन रविंद्र और नूर अहमद ने दो-दो विकेट झटके।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025 के लिए क्रिकेट कमेंटेटर ने चुनी भारतीय टीम, जानिए किसका कटा पत्ता और किसे मिली जगह
क्रिकेट
Team India

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

17 Aug 2025 10:19 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / The Hundred: बटलर-क्लासेन का तूफानी अर्द्धशतक, मैनचेस्टर ऑरिजनल्स ने नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को 57 रन से रौंदा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.