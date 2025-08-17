The Hundred: बटलर-क्लासेन का तूफानी अर्द्धशतक, मैनचेस्टर ऑरिजनल्स ने नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को 57 रन से रौंदा

रचिन 14 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उनके बल्ले से छह चौके देखने को मिले। इसके बाद बटलर ने हेनरिक क्लासेन के साथ चौथे विकेट के लिए अटूट 69 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। बटलर 45 गेंदों में चार छक्कों और पांच चौकों की मदद से 64 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि क्लासेन ने 25 गेंदों में 50 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें चार छक्के और इतने ही चौके शामिल रहे। विपक्षी टीम की ओर से मैथ्यू पॉट्स ने सर्वाधिक दो विकेट झटके, जबकि मिचेल सेंटनर को एक विकेट हाथ लगा।