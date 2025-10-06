Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत के खिलाफ मैच में अपनी हरकत से मुश्किल में पड़ी पाकिस्तानी बल्लेबाज, ICC ने लगाई क्लास, इस वजह से नहीं दी सजा

लेवल 1 के उल्लंघन में कम से कम आधिकारिक फटकार से लेकर खिलाड़ी की मैच फीस के अधिकतम 50 फीसदी तक का जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 06, 2025

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज (फोटो- IANS)

Women's World Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला गया। इस मैच के दौरान अपने बर्ताव के चलते पाकिस्तानी खिलाड़ी सिदरा अमीन को आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है। यह घटना पाकिस्तान की पारी के 40वें ओवर की है। इस ओवर की पांचवीं गेंद पर स्नेह राणा ने सिदरा को हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद सिदरा ने अपना बल्ला जोर से पिच पर मारा।

सिदरा को खिलाड़ियों और प्लेयर सपोर्ट पर्सनल के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। यह 'किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़ों, मैदानी उपकरणों या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग' से संबंधित है। इसके अलावा, सिदरा अमीन के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है। यह 24 महीनों की अवधि में सिदरा का पहला अपराध था।

पहली गलती की वजह से नहीं लगा जुर्माना

लेवल 1 के उल्लंघन में कम से कम आधिकारिक फटकार से लेकर खिलाड़ी की मैच फीस के अधिकतम 50 फीसदी तक का जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। ऐसे में औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 247 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से हरलीन देओल ने 65 गेंदों में सर्वाधिक 46 रन जोड़े।

डायना बेग ने पाकिस्तान की ओर से सर्वाधिक 4 विकेट निकाले। उनके अलावा, सादिया इकबाल और कप्तान फातिमा सना को 2-2 विकेट हाथ लगे। इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 43 ओवरों में महज 159 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान की तरफ से सिदरा अमीन ने सर्वाधिक 81 रन बनाए। उनकी इस पारी में 1 छक्का और 9 चौके शामिल रहे। उनके अलावा, नतालिया परवेज ने 33 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। भारत की ओर से क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि स्नेह राणा को 2 सफलताएं हाथ लगीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Women's World Cup 2025

Published on:

06 Oct 2025 06:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत के खिलाफ मैच में अपनी हरकत से मुश्किल में पड़ी पाकिस्तानी बल्लेबाज, ICC ने लगाई क्लास, इस वजह से नहीं दी सजा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

पहली बार लंका प्रीमियर लीग में खेलेंगे भारतीय खिलाड़ी, शेड्यूल घोषित, 23 दिन में खत्म होगा टूर्नामेंट

Lanka Premier League
क्रिकेट

मेलबर्न में खेले जाने वाले टी20 मैच देखने वालों की मची होड़, सेल शुरू होते ही बिक गए सभी टिकट

Fastest Fifty against Pakistan
क्रिकेट

शुभमन गिल की ऑस्ट्रेलिया में पहली परीक्षा, पूर्व क्रिकेटर ने भविष्यवाणी कर बताया हार जाएगी टीम इंडिया

Abhishek Sharma and Shubman Gill
क्रिकेट

भारत-वेस्टइंडीज सीरीज के बीच विश्व कप विजेता पूर्व स्टार खिलाड़ी के निधन से क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर

Bernard Julien Passes Away
क्रिकेट

वेटर की नौकरी… ग्राहकों की बदतमीजी सहते हुए लंबे संघर्ष के बाद ऑस्‍ट्रेलिया रेड बॉल क्रिकेट में इस भारतीय का डेब्‍यू

Nikhil Chaudhary Story of Struggles
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.