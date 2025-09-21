IND vs PAK: बेटा उतरा पाकिस्तान को धूल चटाने! पिता ने दिया खास मैसेज, हर हिंदुस्तानी का सीना हो जाएगा चौड़ा

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सुपर-4 का हाई-वोल्टेज मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले से पहले भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को उनके पिता राजकुमार शर्मा से खास मैसेज मिला है। राजकुमार शर्मा ने कहा, "यह मुकाबला भारत के लिए बेहद अहम है। भारत-पाकिस्तान का मैच सभी देखना चाहते हैं। इस मुकाबले को देखने के लिए लोगों ने क्लब, ग्राउंड्स, कॉलोनियों में बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगा रखी हैं। मुझे लगता है कि यह मैच बेहद रोमांचक होगा। भारत के लिए इस मुकाबले में नतीजा बेहद शानदार रहेगा।"