श्रेयस अय्यर समेत इन 3 आक्रामक बल्लेबाजों को सेलेक्टर्स ने किया नजरअंदाज, आंकड़े रहे हैं लाजवाब

यह खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीयों में दूसरे स्थान पर था। राहुल ने पांच मुकाबलों की 10 पारियों में 53.20 की औसत के साथ 532 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने दो शतकीय पारी खेली। भले ही केएल राहुल इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में शुमार रहे, लेकिन पिछले दो आईपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें नवंबर 2022 के बाद से भारत की टी20 टीम में मौका नहीं मिल सका है।