आज तक वूमेंस वर्ल्डकप में नहीं हुआ था ऐसा, साउथ अफ्रीका की म्लाबा ने लिख दी नई कहानी

साउथ अफ्रीका की ओर से नॉनकुलुलेको म्लाबा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि मारिजैन कप्प, अयाबांगा खाका, नादिन डी क्लार्क और क्लो ट्रायॉन ने 1-1 विकेट हासिल किया। दोनों ही टीमें इस मुकाबले में बगैर किसी बदलाव के उतरी हैं। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने इस विश्व कप में अपने पहले मैच गंवाए हैं। ऐसे में दोनों देश पहली जीत को बेताब हैं। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच साल 1999 से अब तक कुल 20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम अब तक 12 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 8 मैच जीते हैं।