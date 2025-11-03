टीम इंडिया के लिए 1 मैच तक नहीं खेल पाया ये शख्स, आज इनके सहारे भारत बना विश्व चैंपियन

ICC Women's World Cup 2025: जरूरी नहीं कि हर बार वही परचम लहराए, जिससे उम्मीद की जाती है। कभी-कभी बाजी वह भी मार लेता है, जिसे एक भी मौका नहीं मिला हो। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाले कोच अमोल मजूमदार की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने वो कर दिखाया जो कई दिग्गज नहीं कर सके। उन्होंने भारत को विश्व विजेता बना दिया। जिस टीम इंडिया की जर्सी को पहनने के लिए वह तरसते रहे, वही आज उन खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं, जो टीम इंडिया की जर्सी पहनी हुई हैं।