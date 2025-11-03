हरमनप्रीत के साथ इस खिलाड़ी के लिए जीत का जश्न हुआ दोगुना, PCA ने लाखों रुपए देने का किया ऐलान

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो -IANS)
Harmanpreet Kaur: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने रविवार को साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब जीता। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया। कौर के आखिरी कैच के बाद पूरा स्टेडियम 'वी आर द चैंपियंस' चिल्लाने लगा। डीवाई पाटिल स्टेडियम में मौजूद फैंस की भीड़ खुशी से झूम उठी। जीत के बाद खिलाड़ियों और टीम के लिए प्राइज की बारिश होने लगी। इसी बीच पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने हरमनप्रीत और अनजोत कौर को 11-11 लाख कैश प्राइज देने का ऐलान किया है।
सोमवार को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने इसकी घोषणा की। पीसीए ने कहा, "हमारे पंजाब के सितारे हैं, इन्हें खास पुरस्कार मिलेगा!" हरमनप्रीत कौन और अमनजोत कौर के अलावा टीम के फील्डिंग कोच मुनीश बाली भी पंजाब से ही हैं। मुनीश को PCA ने 5 लाख रुपए कैश देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही एक स्पेशल समारोह आयोजित होगा, जहां इन स्टार्स को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन सम्मानित करेगा।
मोगा की हरमनप्रीत ने टीम की कमान तो संभाली ही, साथ ही बल्ले से धमाल मचाया। दूसरी ओर अमनजोत का बल्ले और गेंद से प्रदर्शन यादगार रहा। मुनीश बाली ने टीम की फील्डिंग को इतना मजबूत बनाया कि पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजों को रन चुराने से पहले सोचना पड़ रहा था। पीसीए के अध्यक्ष अमरजीत सिंह मेहता ने कहा, "ये जीत पूरे देश का गर्व है, लेकिन पंजाब के लिए दोगुना! हरमन, अमनजोत और मुनीश ने न सिर्फ भारत, बल्कि हमारे राज्य का नाम ऊंचा किया।"
पीसीए के मानद सचिव (कार्यवाहक) सिद्धांत शर्मा ने कहा कि यह जीत पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। साथ ही इस बात की विशेष खुशी है कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के प्रमुख सदस्य पंजाब से हैं। हरमनप्रीत, अमनजोत और मुनीश बाली ने पूरे क्रिकेट जगत को गर्व महसूस कराया है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन उन्हें सम्मानित करते हुए 27 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान करेगी, जो भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना का प्रतीक है।”
