हरमनप्रीत के साथ इस खिलाड़ी के लिए जीत का जश्न हुआ दोगुना, PCA ने लाखों रुपए देने का किया ऐलान

Harmanpreet Kaur: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने रविवार को साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब जीता। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया। कौर के आखिरी कैच के बाद पूरा स्टेडियम 'वी आर द चैंपियंस' चिल्लाने लगा। डीवाई पाटिल स्टेडियम में मौजूद फैंस की भीड़ खुशी से झूम उठी। जीत के बाद खिलाड़ियों और टीम के लिए प्राइज की बारिश होने लगी। इसी बीच पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने हरमनप्रीत और अनजोत कौर को 11-11 लाख कैश प्राइज देने का ऐलान किया है।