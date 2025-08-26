Asia Cup 2025 से पहले तिरुपति के दरबार में पहुंचे तिलक वर्मा, देखें वीडियो

Tilak Varma reached Tirumala Tirupati temple: एशिया कप टी20 2025 का शुरुआत होने में अब सिर्फ दो सप्‍ताह शेष हैं। अपने हीरोज की परफोर्मेंस देखने के लिए क्रिकेट फैंस इस टूर्नामेंट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीसीसीआई के सेलेक्‍टर्स ने एशिया कप के लिए सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में 15 सदस्‍यीय टीम का चयन किया है, जिसमें शीर्ष बल्‍लेबाज तिलक वर्मा भी शामिल हैं। इस मेगा इवेंट से पहले तिलक तिरुमाला तिरुपति मंदिर पहुंचे। जहां उन्‍होंने तिरुपति का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनके परिजन भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि तिरुपति के दरबार में उन्‍होंने एशिया कप में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मन्‍नत मांगी है।