क्रिकेट

Asia Cup 2025 से पहले तिरुपति के दरबार में पहुंचे तिलक वर्मा, देखें वीडियो

Tilak Varma reached Tirumala Tirupati temple: एशिया कप 2025 से पहले भारतीय शीर्ष बल्‍लेबाज तिलक वर्मा तिरुमाला तिरुपति मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनके परिजन भी मौजूद थे।

भारत

lokesh verma

Aug 26, 2025

Tilak Varma reached Tirumala Tirupati temple

Tilak Varma reached Tirumala Tirupati temple: एशिया कप टी20 2025 का शुरुआत होने में अब सिर्फ दो सप्‍ताह शेष हैं। अपने हीरोज की परफोर्मेंस देखने के लिए क्रिकेट फैंस इस टूर्नामेंट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीसीसीआई के सेलेक्‍टर्स ने एशिया कप के लिए सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में 15 सदस्‍यीय टीम का चयन किया है, जिसमें शीर्ष बल्‍लेबाज तिलक वर्मा भी शामिल हैं। इस मेगा इवेंट से पहले तिलक तिरुमाला तिरुपति मंदिर पहुंचे। जहां उन्‍होंने तिरुपति का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनके परिजन भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि तिरुपति के दरबार में उन्‍होंने एशिया कप में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मन्‍नत मांगी है।

बता दें कि टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 को देखते हुए इस बार एशिया कप का आयोजन टी20 फॉर्मेट में किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्‍तान समेत कुल 8 टीमें हिस्‍सा ले रही हैं, जिन्‍हें दो ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्‍तान, यूएई और ओमान हैं तो वहीं ग्रुब बी में श्रीलंका, बांग्‍लादेश, अफगानिस्‍तान और हांगकांग हैं।

क्रिकेट
Asia cup 2025

टीम इंडिया स्‍क्‍वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह। रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल।

तिलक वर्मा का टी20 इंटरनेशनल करियर

तिलक वर्मा के टी20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो अभी तक उन्‍होंने 25 मैच खेले हैं, जिनकी 24 पारियों में उन्‍होंने 49.93 के जबरदस्‍त औसत से 483 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्‍ट्राइक रेट 155.08 का रहा है। इसके साथ ही उनके बल्‍ले से तीन अर्धशतक और दो शतक भी आए हैं।

एशिया कप 2025

Published on:

26 Aug 2025 11:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 से पहले तिरुपति के दरबार में पहुंचे तिलक वर्मा, देखें वीडियो

