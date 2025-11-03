भारत के खिलाफ चौथे टी20 से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आखिरी दो मैचों से बाहर

Travis Head ruled out: भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 दौरा अपने सबसे प्रभावशाली ऑल फॉर्मेट खिलाड़ियों में से एक के बिना समाप्त होगा। ट्रैविस हेड ने आखिरी दो टी20 मैचों से हटने का फैसला किया है। अब वे अगले हफ्ते होबार्ट में तस्मानिया के खिलाफ शेफील्ड शील्ड मुकाबले में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते नजर आएंगे। जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे के बाद यह उनका पहला लाल गेंद वाला मैच होगा। इस तरह भारत के दौरे को कम महत्‍व देते हुए लगभग पूरी ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट प्लेइंग इलेवन इंग्लैंड के खिलाफ 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाली एशेज की तैयारी के लिए शेफील्ड शील्ड क्रिकेट खेलने जा रही है।