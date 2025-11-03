Patrika LogoSwitch to English

भारत के खिलाफ चौथे टी20 से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आखिरी दो मैचों से बाहर

Travis Head ruled out: ऑस्‍ट्रेलिया को भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा है। उसके सबसे विस्‍फोटक बल्‍लेबाज ट्रैविस हेड भारत के खिलाफ आखिरी दो टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं।

भारत

lokesh verma

Nov 03, 2025

Travis Head ruled out

ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्‍लेबाज ट्रैविस हेड। (फोटो सोर्स: IANS)

Travis Head ruled out: भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 दौरा अपने सबसे प्रभावशाली ऑल फॉर्मेट खिलाड़ियों में से एक के बिना समाप्त होगा। ट्रैविस हेड ने आखिरी दो टी20 मैचों से हटने का फैसला किया है। अब वे अगले हफ्ते होबार्ट में तस्मानिया के खिलाफ शेफील्ड शील्ड मुकाबले में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते नजर आएंगे। जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे के बाद यह उनका पहला लाल गेंद वाला मैच होगा। इस तरह भारत के दौरे को कम महत्‍व देते हुए लगभग पूरी ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट प्लेइंग इलेवन इंग्लैंड के खिलाफ 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाली एशेज की तैयारी के लिए शेफील्ड शील्ड क्रिकेट खेलने जा रही है।

ट्रैविस हेड ने खुद लिया फैसला

ट्रैविस हेड का फैसला बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। एशेज हमेशा से ऑस्‍ट्रेलिया के सबसे अहम रही है। हेड टेस्ट टीम में पांचवें नंबर पर खेलेंगे, इससे पहले वह लय हासिल करने के लिए मैदान पर समय बिताना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये फैसला कथित तौर पर हेड पर छोड़ दिया गया था और इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने लाल गेंद से खेलने का फैसला किया है।

सीमित ओवर के फॉर्मेट में गिरा प्रदर्शन

सफेद गेंद वाले क्रिकेट में हेड का हालिया प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 142 रनों की तूफानी पारी खेलने के बाद टी20 और वनडे की आठ पारियों में उनका सर्वोच्च स्कोर 31 रन रहा है। अब, यह बदलाव उन्हें फिर से लय में लाने में मदद कर सकता है। एशेज में ही हेड ने अपने लाल गेंद वाले करियर को फिर से जीवंत किया था और वह एक बार फिर इंग्लिश टीम पर अपना दबदबा बनाना चाहेंगे, जिसके खिलाफ उनका औसत लगभग 40 का है।

मैथ्यू शॉर्ट कर सकते हैं ओपनिंग

ट्रैविस हेड के बाहर होने के चलते मैथ्यू शॉर्ट आखिरी दो टी20 मैचों में मिचेल मार्श के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। शॉर्ट ने एकदिवसीय फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया है और तीन मैचों में 112 रन बनाए हैं, लेकिन उनका टी20 प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह उनके लिए शीर्ष क्रम में कुछ निरंतरता हासिल करने का मौका होगा। वह बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए भी ओपनिंग करते हैं।

टी20i सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की अपडेटेड टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, ग्लेन मैक्सवेल, महली बियर्डमैन, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मैथ्यू शॉर्ट, बेन ड्वार्शुइस और एडम जम्पा।

Published on:

03 Nov 2025 09:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत के खिलाफ चौथे टी20 से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आखिरी दो मैचों से बाहर

