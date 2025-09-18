Patrika LogoSwitch to English

PAK vs UAE मैच के दौरान हुआ हादसा, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सीधे सिर में मारी गेंद, दर्द से तड़प उठा अंपायर हुआ रिटायर हर्ट

PAK vs UAE Match Highlights: एशिया कप 2025 में पाकिस्‍तान और यूएई के बीच खेले गए मैच में अंपायर के रिटायर हर्ट होने की घटना सामने आई है। ये घटना मैच की दूसरी पारी के छठे ओवर में घटी, जब मोहम्‍मद हारिस ने सीधा थ्रो अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे के सिर में दे मारा।

भारत

lokesh verma

Sep 18, 2025

PAK vs UAE Match Highlights
PAK vs UAE Match Highlights: पाकिस्‍तानी फिल्‍डर की थ्रो सीधे अंपायर के सिर में लगी। (फोटो सोर्स: वीडिया स्‍क्रीन शॉट)

PAK vs UAE Match Highlights: मैच के दौरान अक्‍सर आपने प्‍लेयर्स को कई कारणों से रिटायर हर्ट होते हुए देखा होगा, लेकिन क्‍या कभी आपने किसी अंपायर को रिटायर हर्ट होते देखा है? जी हां... पाकिस्तान बनाम यूएई मैच कुछ ऐसी ही घटना घटी है। ये हादसा मैच की दूसरी पारी के दौरान हुआ है। पावर प्‍ले की आखिरी गेंद से पहले पाकिस्‍तानी खिलाड़ी मोहम्‍मद हारिस ने सीधा थ्रो मैदानी अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे के सिर पर दे मारा। इसके बाद वह दर्द से कराहते नजर आए। फिजियो ने अनिवार्य कन्कशन टेस्ट किया तो रुचिरा की तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से उन्‍हें रिटायर हर्ट भी होना पड़ा।

काफी दर्द में नजर आए अंपायर रुचिरा

दरअसल, हुआ यूं कि पावरप्ले की आखिरी गेंद से पहले पाकिस्‍तानी फील्डर मोहम्मद हारिस ने गेंदबाज सैम अयूब की ओर गेंद फेंकी। गेंद को देख मैदानी अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे ने अपना सिर पीछे कर लिया। उन्होंने झुकने की भी कोशिश की, लेकिन गेंद तेजी से उनके सिर पर जा लगी। गेंद लगते ही वह काफी दर्द में नजर आए। इसके बाद मैदान पर पाकिस्तानी फिजियो को बुलाया गया।

PAK vs UAE Match Highlights

रिजर्व अंपायर ने संभाला मोर्चा

फिजियो ने अनिवार्य कन्कशन टेस्ट किया, जिससे पता चला कि रुचिरा की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद अंपायर रुचिरा मेडिकल स्टाफ के साथ मैदान से बाहर चले गए। फिर रिजर्व अंपायर गाजी सोहेल ने उनकी जगह ली और मैच खत्म होने तक कार्यभार संभाला।

पहली बार देखा  अंपायर का सब्स्टीट्यूट

आईसीसी द्वारा 2019 में यह नियम लागू किए जाने के बाद से हमने कई बार चोट लगने पर कन्कशन सब्स्टीट्यूट को देखा है। लेकिन, किसने सोचा होगा कि हम एक अंपायर को सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान से बाहर होते देखेंगे। उम्‍मीद करेंगे कि रुचिरा की चोट ज्‍यादा गंभीर ना हो और वह जल्‍द फिट होकर एक बार फिर मैदान पर वापसी करें।

एशिया कप 2025

Published on:

18 Sept 2025 08:09 am

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs UAE मैच के दौरान हुआ हादसा, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सीधे सिर में मारी गेंद, दर्द से तड़प उठा अंपायर हुआ रिटायर हर्ट

