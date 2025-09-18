PAK vs UAE मैच के दौरान हुआ हादसा, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सीधे सिर में मारी गेंद, दर्द से तड़प उठा अंपायर हुआ रिटायर हर्ट

PAK vs UAE Match Highlights: मैच के दौरान अक्‍सर आपने प्‍लेयर्स को कई कारणों से रिटायर हर्ट होते हुए देखा होगा, लेकिन क्‍या कभी आपने किसी अंपायर को रिटायर हर्ट होते देखा है? जी हां... पाकिस्तान बनाम यूएई मैच कुछ ऐसी ही घटना घटी है। ये हादसा मैच की दूसरी पारी के दौरान हुआ है। पावर प्‍ले की आखिरी गेंद से पहले पाकिस्‍तानी खिलाड़ी मोहम्‍मद हारिस ने सीधा थ्रो मैदानी अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे के सिर पर दे मारा। इसके बाद वह दर्द से कराहते नजर आए। फिजियो ने अनिवार्य कन्कशन टेस्ट किया तो रुचिरा की तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से उन्‍हें रिटायर हर्ट भी होना पड़ा।