IND vs ENG: क्या मैनचेस्टर में होने वाला है वैभव सूर्यवंशी का इंडिया डेब्यू? दिग्गजों का दबाव और संजू सैमसन के फ्लॉप शो से बने समीकरण

Vaibhav Sooryavanshi can India debut in Manchester: वैभव सूर्यवंशी के भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्‍यू को लेकर इंतजार लंबा होता जा रहा है। 15 साल के इस करिश्‍माई बल्‍लेबाज को मौका नहीं मिलने की वजह से अब भारतीय दिग्‍गज सुनील गावस्‍कर और रवि शास्‍त्री के सब्र का बांध भी अब टूटने लगा है। वहीं, भारतीय टीम मैनेजमेंट पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वैभव मैनचेस्‍टर में खेले जाने वाले भारत बनाम इंग्‍लैंड दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया के लिए डेब्‍यू कर सकते हैं। उन्‍हें संजू सैमसन की जगह मौका मिल सकता है, जो पिछले तीन मैचों फ्लॉप रहे हैं।