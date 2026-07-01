ENG vs IND: वैभव सूर्यवंशी ने मैच से पहले नेट्स में की बल्लेबाजी, हर्षित राणा-अर्शदीप सिंह के खिलाफ लगाए आक्रामक शॉट्स

इस सीरीज में एक बार फिर सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हैं, लेकिन उनके डेब्यू को लेकर टीम मैनेजमेंट की तरफ से अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि, संकेत यही मिल रहे हैं कि पहले टी20 मुकाबले में उन्हें मौका मिलता नहीं दिख रहा है। मैच से ठीक पहले सूर्यवंशी ने नेट्स में बल्लेबाजी की और हर्षित राणा व अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाजों के खिलाफ कई आक्रामक शॉट लगाए। इसके बाद उन्होंने वरुण चक्रवर्ती का भी सामना किया। शुरुआत में नेट्स पर वह थोड़े संघर्ष करते नजर आए, लेकिन बाद में जब वह सेट हो गए तो उन्होंने कई शानदार शॉट खेले।