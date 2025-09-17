ICC Ranking: कुलदीप या बुमराह नहीं ये इंडियन क्रिकेटर पहली बार बना नंबर 1 टी20 गेंदबाज, टॉप 10 में मात्र दो भारतीय

पाकिस्तान के सफियांन मुकीम ने चार स्थान की बढ़त बनाकर 656 रेटिंग अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया है, जबकि अबरार अहमद ने 11 स्थान ऊपर उठकर करियर का सर्वश्रेष्ठ 16वां स्थान हासिल किया। उनके 634 रेटिंग अंक हैं। भारत की तरफ से अक्षर पटेल एक स्थान ऊपर उठकर 655 रेटिंग अंक के साथ 12वें पायदान पर पहुंच गए, वहीं कुलदीप यादव ने पूरे 16 पायदान की छलांग लगाकर 604 रेटिंग अंक के साथ 23वां स्थान हास‍िल कर ल‍िया है। अफगानिस्तान के नूर अहमद ने भी आठ स्थान की प्रगति करते हुए 599 रेटिंग अंक के साथ 25वें स्थान पर जगह बनाई है।