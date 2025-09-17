ICC Ranking: कुलदीप या बुमराह नहीं ये इंडियन क्रिकेटर पहली बार बना नंबर 1 टी20 गेंदबाज, टॉप 10 में मात्र दो भारतीय

Varun Chakaravarthy, ICC T20 Ranking: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने तीन स्थान की छलांग लगाते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। वे ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं।
वरुण ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप 2025 अबतक दो मैचों में सिर्फ दो ही विकेट लिए हैं। यूएई के खिलाफ पहले मुक़ाबले में उन्होंने दो ओवर में सिर्फ 4 रन देकर 1 विकेट झटका था। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ चार ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। वरुण 733 रेटिंग अंक के साथ पहले स्थान पर हैं। वे जसप्रीत बुमराह और रवि बिशनोई के बाद पहला स्थान हासिल करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं।
दूसरे स्थान पर 717 रेटिंग अंक के साथ न्यूजीलैंड के जैकब डफी हैं। उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है। वहीं 707 रेटिंग अंक के साथ तीसरे स्थान पर वेस्ट इंडीज के अकीला हुसैन हैं। वरुण के अलावा श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान थुषारा ने भारी छलांग लगाई है। थुषारा छह स्थान की छलांग लगाकर 677 रेटिंग अंक के साथ छठे स्थान पर आ गए हैं।
चौथे नंबर पर 700 रेटिंग अंक के साथ ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा हैं। जंपा को भी एक स्थान का फाइदा हुआ है। इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद तीन स्थान नीचे खिसक कर 5वें नंबर पर हैं। उनके 696 रेटिंग अंक हैं। लिस्ट में आखिरी नंबर यानी 10वें नंबर पर अफगानिस्तान के करिश्माई स्पिनर राशिद खान हैं। राशिद के 657 रेटिंग अंक हैं। भारत के एक और गेंदबाज रवि बिशनोई टॉप 10 में मौजूद हैं। बिशनोई 661 रेटिंग अंक के साथ 9वें स्थान पर हैं।
पाकिस्तान के सफियांन मुकीम ने चार स्थान की बढ़त बनाकर 656 रेटिंग अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया है, जबकि अबरार अहमद ने 11 स्थान ऊपर उठकर करियर का सर्वश्रेष्ठ 16वां स्थान हासिल किया। उनके 634 रेटिंग अंक हैं। भारत की तरफ से अक्षर पटेल एक स्थान ऊपर उठकर 655 रेटिंग अंक के साथ 12वें पायदान पर पहुंच गए, वहीं कुलदीप यादव ने पूरे 16 पायदान की छलांग लगाकर 604 रेटिंग अंक के साथ 23वां स्थान हासिल कर लिया है। अफगानिस्तान के नूर अहमद ने भी आठ स्थान की प्रगति करते हुए 599 रेटिंग अंक के साथ 25वें स्थान पर जगह बनाई है।