तगड़ा मार दिया… विराट कोहली के जबरदस्त शॉट देख ऋषभ पंत हुए हैरान, आपने देखा क्या ये Video

Rishabh Pant on Virat Kohli explosive shot: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रांची के जेएससीए स्टेडियम में टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें फैंस को स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा की वनडे क्रिकेट में वापसी की तैयारी की झलक देखने को मिली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज आज 30 नवंबर से शुरू हो रही है और ये अनुभवी जोड़ी टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से दूर रहने के बाद फिर से ब्‍लू जर्सी में दिखेगी। वे अब अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं।