तगड़ा मार दिया… विराट कोहली के जबरदस्त शॉट देख ऋषभ पंत हुए हैरान, आपने देखा क्या ये Video

अभ्यास सत्र के दौरान किसी बात पर खिलखिलाकर हंसते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Rishabh Pant on Virat Kohli explosive shot: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रांची के जेएससीए स्टेडियम में टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें फैंस को स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा की वनडे क्रिकेट में वापसी की तैयारी की झलक देखने को मिली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज आज 30 नवंबर से शुरू हो रही है और ये अनुभवी जोड़ी टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से दूर रहने के बाद फिर से ब्लू जर्सी में दिखेगी। वे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं।
वीडियो क्लिप में ऋषभ पंत और कोहली के बीच एक हल्के-फुल्के पल ने फैंस का ध्यान खींचा है। पंत नेट्स के दौरान कीपिंग कर रहे थे। इसी बीच पेसर ने कोहली को एक अच्छी लेंथ की गेंद फेंकी। पूर्व कप्तान ने आगे बढ़कर एक क्लीन पुल शॉट मारा, जिसने पंत को इम्प्रेस कर दिया। पंत ने तुरंत रिएक्ट करते हुए स्टंप के पीछे से कहा, "भाई जी, यह अच्छी बॉल थी… तगड़ा मार दिया। इस तरह उन्होंने गेंद और कोहली की टाइमिंग दोनों की तारीफ की।
बता दें कि रोहित और कोहली ने आखिरी बार अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया टूर पर एक साथ वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में खेला था। उस मैच में रोहित ने नाबाद 121 रन बनाए थे, जबकि कोहली ने उनका साथ देते हुए 74 रन बनाए थे। उनकी 168 रन की पार्टनरशिप ने भारत की जीत की नींव रखी थी।
विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में पहले ही इतिहास रच चुके हैं। उनके नाम इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक हैं। इस महान खिलाड़ी के नाम वनडे में कुल 51 शतक हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम 49 शतक हैं।
रांची में अब रोहित शर्मा बड़े माइलस्टोन के करीब हैं। रोहित अभी वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन के आंकड़े के करीब हैं। उन्होंने 502 मैचों में 19,902 रन बनाए हैं, जिसमें टेस्ट में 4,301 रन, टी20i में 4,231 रन और वनडे में 11,370 रन शामिल हैं। रोहित को सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के बाद 20,000 रन के एलीट क्लब में शामिल होने वाले चौथे भारतीय बनने के लिए सिर्फ 98 रन की दरकार है।
