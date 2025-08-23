Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025 के विजेता को लेकर वीरेंद्र सहवाग की भविष्यवाणी, तर्क के साथ इस टीम को बताया फेवरेट

Virender Sehwag prediction for Asia Cup 2025 Winner: भारतीय पूर्व विस्‍फोटक सलामी बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के लिए भारतीय टीम के पास जरूरी कौशल और संतुलन है। मुझे विश्‍वास है कि टीम इंडिया एक बार फिर ट्रॉफी जीतकर देश को गौरवांवित करेगी।

भारत

lokesh verma

Aug 23, 2025

Virender Sehwag prediction for Asia Cup 2025 Winner
पूर्व भारतीय सलामी बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग। (फोटो सोर्स: IANS)

Virender Sehwag prediction for Asia Cup 2025 Winner: एशिया कप 2025 को आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। इस टूनामेंट में हिस्‍सा लेने वाली चार टीम अपने स्‍क्‍वॉड घोषित कर चुकी हैं तो चार का ऐलान अभी बाकी है। इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि एशिया कप जीतने के लिए जिस तरह का कौशल, संतुलन और मानसिकता चाहिए, वो भारतीय टीम के पास मौजूद है। इसलिए भारतीय टीम एशिया कप का खिताब जीत सकती है।

'यह वही मंच, जहां हमारे खिलाड़ी चमकते हैं'

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बात करते हुए सहवाग ने कहा कि दुबई में खेलना काफी दबाव वाला होगा, लेकिन यह वही मंच है, जहां हमारे खिलाड़ी चमकते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत एक बार फिर ट्रॉफी जीतकर देश को गौरवान्वित करेगा। एशिया कप ने हमेशा भारतीय क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सूर्यकुमार यादव की टीम में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए कौशल, संतुलन और मानसिकता है।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025 के लिए अब तक इन 4 देशों ने किया टीमों का ऐलान, यहां देखें सभी के स्क्वॉड
क्रिकेट
Asia Cup 2025 All Squad

'एशिया कप की मेरी सबसे प्यारी यादों में से एक'

सहवाग ने कहा कि एशिया कप की मेरी सबसे प्यारी यादों में से एक है मैच के दिनों में ड्रेसिंग रूम में जाना और मैदान पर कदम रखने से पहले ही उत्साह महसूस करना। आप बाहर नारे सुन सकते थे, हर कोने में ऊर्जा महसूस कर सकते थे। मुझे याद है कि मैंने अपने साथियों से कहा था, आज हम सिर्फ एक मैच नहीं खेलेंगे, हम प्रशंसकों को एक ऐसा दिन देंगे जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।

8 बार एशिया कप जीत चुका है भारत

एशिया कप 2025 इस टूर्नामेंट का 17वां संस्करण है। पिछले 16 संस्करणों में भारतीय टीम 8 बार विजेता रही है। इस तरह इस टूर्नामेंट में भारत का दबदबा रहा है। बीसीसीआई ने मंगलवार को ही एशिया कप के लिए टीम की घोषणा की है। शुभमन गिल की एशिया कप के लिए भारत की टी20 टीम में वापसी हुई है और वह उपकप्तान भी होंगे। हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी से भारतीय टीम और मजबूत हुई है।

भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को

एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के साथ है। भारत ग्रुप में है, अन्य तीन टीमें पाकिस्तान, ओमान और यूएई हैं। भारत एशिया कप का मौजूदा चैंपियन है। 2023 में आखिरी बार एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया था। इस बार यह टी20 फॉर्मेट में हो रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

23 Aug 2025 07:21 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 के विजेता को लेकर वीरेंद्र सहवाग की भविष्यवाणी, तर्क के साथ इस टीम को बताया फेवरेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.