Asia Cup 2025 के विजेता को लेकर वीरेंद्र सहवाग की भविष्यवाणी, तर्क के साथ इस टीम को बताया फेवरेट

एशिया कप 2025 इस टूर्नामेंट का 17वां संस्करण है। पिछले 16 संस्करणों में भारतीय टीम 8 बार विजेता रही है। इस तरह इस टूर्नामेंट में भारत का दबदबा रहा है। बीसीसीआई ने मंगलवार को ही एशिया कप के लिए टीम की घोषणा की है। शुभमन गिल की एशिया कप के लिए भारत की टी20 टीम में वापसी हुई है और वह उपकप्तान भी होंगे। हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी से भारतीय टीम और मजबूत हुई है।