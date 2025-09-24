वानिंदु हसरंगा से पंगा लेना इस पाकिस्तानी खिलाड़ी का पड़ गया भारी, मैच के बीच मिला मुंहतोड़ जवाब, देखें वीडियो

Wanindu Hasaranga and Abrar Ahmed Fight: एशिया कप 2025 में सुपर 4 का तीसरा मुकाबला मंगलवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्‍टेडियम में खेला गया। इस लो स्‍कोरिंग मैच में पाकिस्‍तान की टीम ने गिरते-पड़ते 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए अपनी फाइनल में पहुंचने की उम्‍मीदों को बरकरार रखा है। इस मैच उस समय दोनों टीमों के खिलाड़ियों अबरार अहमद और वानिंदु हसरंगा के बीच हुई अनोखी सेलिब्रेशन जंग चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि इसकी शुरुआत पाकिस्‍तानी गेंदबाज अबरार अहमद ने की। इसके बाद श्रीलंकाई गेंदबाज वानिंदु हसरंगा ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि अबरार की बोलती ही बंद कर दी।