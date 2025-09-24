वानिंदु हसरंगा से पंगा लेना इस पाकिस्तानी खिलाड़ी का पड़ गया भारी, मैच के बीच मिला मुंहतोड़ जवाब, देखें वीडियो

Wanindu Hasaranga and Abrar Ahmed Fight: एशिया कप 2025 में सुपर 4 का तीसरा मुकाबला मंगलवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया। इस लो स्कोरिंग मैच में पाकिस्तान की टीम ने गिरते-पड़ते 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए अपनी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। इस मैच उस समय दोनों टीमों के खिलाड़ियों अबरार अहमद और वानिंदु हसरंगा के बीच हुई अनोखी सेलिब्रेशन जंग चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि इसकी शुरुआत पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद ने की। इसके बाद श्रीलंकाई गेंदबाज वानिंदु हसरंगा ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि अबरार की बोलती ही बंद कर दी।
मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रलंकाई टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। श्रीलंका निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 133 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा सकी। पाकिस्तानी गेंदबाद अबरार अहमद ने बेहद शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में महज 8 रन खर्च कर एक विकेट अपने नाम किया। ये विकेट वानिंदु हसरंगा का था। अबरार ने जैसे ही हसरंगा (15) को आउट किया तो उनका ही ट्रेड मार्क सेलिब्रेशन कर डाला, जो हसरंगा को शायद बिलकुल भी पसंद नहीं आया।
इसके बाद जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो हसरंगा ने अबरार को मुंहतोड़ जवाब दिया। हसरंगा ने फखर जमान का कैच पकड़ते हुए अबरार का सेलिब्रेशन करते हुए उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। इसके बाद हसरंगा ने फिर सैम अयूब को क्लीन बोल्ड मारा और उसी सेलिब्रेशन को फिर से करते हुए अबरार की तरफ देखा। ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद अबरार के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं।
मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर सिर्फ 133 रन बनाए। श्रीलंका के लिए कमिंदू मेंडिस ने अर्धशतक जड़ा, जबकि अन्य कोई बल्लेबाज 20 के आंकड़े को भी पार नहीं कर सका। पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी ने तीन, हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने दो-दो तो वहीं अबरार अहमद ने एक विकेट लिया।
पाकिस्तान की टीम ने दो ओवर शेष रहते जैसे-तैसे पांच विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल कर जीत दर्ज की। पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने 24, हुसैन तलत ने 32 और मोहम्मद नवाज ने 38 रन की पारी खेली। जबकि अन्य कोई बल्लेबाज 20 का आंकड़ा नहीं छू सका। वहीं, श्रीलंका के लिए महीश तीक्षण और वानिंदु हसरंगा ने दो-दो और दुशमंथा चमीरा ने एक विकेट लिया।