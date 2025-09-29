Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

इस खिलाड़ी ने कराया पाकिस्तान का बंटाधार, ‘रन मशीन गेंदबाज’ बताकर वसीम अकरम ने निकाली भड़ास

Wasim Akram angry on Haris Rauf: भारत के खिलाफ हारिस रऊफ ने बेहद घटिया गेंदबाजी का प्रदर्शन की वजह से पाकिस्‍तान बराबरी के मैच में बैकफुट पर आ गया और अंत में मैच हार गया। उनके मैच हराऊ प्रदर्शन को देख वसीम अकरम ने उन्हें 'रन मशीन गेंदबाज' तक बताया है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Sep 29, 2025

Wasim Akram angry on Haris Rauf

पाकिस्‍तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। (फोटो सोर्स: IANS)

Wasim Akram angry on Haris Rauf: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम एशिया कप 2025 के फाइनल में तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के प्रदर्शन से नाखुश हैं। भारत के खिलाफ रऊफ ने 15वें ओवर में 22 रन देकर पाकिस्‍तान को बैकफुट पर धकेल दिया और पूरे मैच में उन्‍होंने 50 रन लुटा दिए। उनके मैच हराऊ प्रदर्शन को देख अकरम ने उन्हें 'रन मशीन गेंदबाज' तक बता दिया है। इसके साथ ही अकरम ने रऊफ को टेस्‍ट क्रिकेट नहीं खेलने पर जमकर सुनाई। पाकिस्तान के लिए 50 वनडे और 94 टी20 मैच खेल चुके हारिस रऊफ ने अपने करियर में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है।

रऊफ एक गेंदबाज के तौर पर 'रन मशीन'

अकरम ने 'सोनी स्पोर्ट्स' पर कहा, "दुर्भाग्य से रऊफ एक गेंदबाज के तौर पर 'रन मशीन' हैं, खासकर भारत के खिलाफ। सिर्फ मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि पूरा देश उनकी आलोचना कर रहा है, और वह रेड बॉल क्रिकेट भी नहीं खेलते। वह नहीं सुधरेंगे। अगर वह टेस्ट नहीं खेलेंगे, तो आप अपनी टीम में ऐसा खिलाड़ी नहीं चाहेंगे, जो टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार करे।"

'पीसीबी को सोचना होगा'

अकरम ने कहा, "उनके पास नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वह रेड बॉल से क्रिकेट नहीं खेलते। इसके बारे में पीसीबी को सोचना होगा। अगर आप अपनी गेंदबाजी की लेंथ सुधारना चाहते हैं, तो आपका रन-अप भी स्मूद होना चाहिए। उनका रन-अप उतना स्मूद नहीं है। मैं वकार यूनुस से बात कर रहा था और मैंने पूछा कि वह पिछले चार-पांच साल से खेल रहे हैं, फिर भी उनका रन-अप क्यों नहीं सुधरा? उन्होंने कहा कि वो रेड-बॉल क्रिकेट खेलते ही नहीं हैं।"

भारत की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा

भारत ने पाकिस्तान को दुबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में 5 विकेट से हराकर एशिया कप खिताब अपने नाम कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में पांच विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। तिलक वर्मा भारत की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 53 गेंदों में 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 69 रन की नाबाद पारी खेली। भारत ने एशिया कप के इस संस्करण में पाकिस्तान को लगातार तीन मुकाबलों में शिकस्त दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

29 Sept 2025 12:29 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इस खिलाड़ी ने कराया पाकिस्तान का बंटाधार, ‘रन मशीन गेंदबाज’ बताकर वसीम अकरम ने निकाली भड़ास

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एशिया कप 2025

Asia Cup 2025: गिल- सूर्य फ्लॉप, इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन, टॉप 10 में तीन भारतीय

क्रिकेट

मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर होटल भागे… भारत ने काल्पनिक ट्रॉफी के साथ मनाया जश्‍न, जानें क्‍या-क्‍या ड्रामा हुआ एक घंटे में 

Mohsin Naqvi ran away to hotel with trophy
क्रिकेट

एशिया कप खत्म, कल से शुरू हो रहा है महिला वनडे वर्ल्ड कप, जानें कब, कहां और कैसे देखें भारतीय टीम के मैच

क्रिकेट

रिंकू सिंह ने एशिया कप 2025 के फाइनल को लेकर 6 सितंबर को ही कर दी थी ये भविष्यवाणी, अब हुई सच

Rinku Singh Prediction
क्रिकेट

सूर्यकुमार यादव ने चैंपियन बनने के बाद जीता सभी का दिल, पूरे एशिया कप की फीस भारतीय सेना को दी दान

Suryakumar Yadav donates fees to Indian Army
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.