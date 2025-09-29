इस खिलाड़ी ने कराया पाकिस्तान का बंटाधार, ‘रन मशीन गेंदबाज’ बताकर वसीम अकरम ने निकाली भड़ास

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। (फोटो सोर्स: IANS)
Wasim Akram angry on Haris Rauf: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम एशिया कप 2025 के फाइनल में तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के प्रदर्शन से नाखुश हैं। भारत के खिलाफ रऊफ ने 15वें ओवर में 22 रन देकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया और पूरे मैच में उन्होंने 50 रन लुटा दिए। उनके मैच हराऊ प्रदर्शन को देख अकरम ने उन्हें 'रन मशीन गेंदबाज' तक बता दिया है। इसके साथ ही अकरम ने रऊफ को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने पर जमकर सुनाई। पाकिस्तान के लिए 50 वनडे और 94 टी20 मैच खेल चुके हारिस रऊफ ने अपने करियर में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है।
अकरम ने 'सोनी स्पोर्ट्स' पर कहा, "दुर्भाग्य से रऊफ एक गेंदबाज के तौर पर 'रन मशीन' हैं, खासकर भारत के खिलाफ। सिर्फ मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि पूरा देश उनकी आलोचना कर रहा है, और वह रेड बॉल क्रिकेट भी नहीं खेलते। वह नहीं सुधरेंगे। अगर वह टेस्ट नहीं खेलेंगे, तो आप अपनी टीम में ऐसा खिलाड़ी नहीं चाहेंगे, जो टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार करे।"
अकरम ने कहा, "उनके पास नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वह रेड बॉल से क्रिकेट नहीं खेलते। इसके बारे में पीसीबी को सोचना होगा। अगर आप अपनी गेंदबाजी की लेंथ सुधारना चाहते हैं, तो आपका रन-अप भी स्मूद होना चाहिए। उनका रन-अप उतना स्मूद नहीं है। मैं वकार यूनुस से बात कर रहा था और मैंने पूछा कि वह पिछले चार-पांच साल से खेल रहे हैं, फिर भी उनका रन-अप क्यों नहीं सुधरा? उन्होंने कहा कि वो रेड-बॉल क्रिकेट खेलते ही नहीं हैं।"
भारत ने पाकिस्तान को दुबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में 5 विकेट से हराकर एशिया कप खिताब अपने नाम कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में पांच विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। तिलक वर्मा भारत की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 53 गेंदों में 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 69 रन की नाबाद पारी खेली। भारत ने एशिया कप के इस संस्करण में पाकिस्तान को लगातार तीन मुकाबलों में शिकस्त दी है।
एशिया कप 2025