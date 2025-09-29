इस खिलाड़ी ने कराया पाकिस्तान का बंटाधार, ‘रन मशीन गेंदबाज’ बताकर वसीम अकरम ने निकाली भड़ास

Wasim Akram angry on Haris Rauf: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम एशिया कप 2025 के फाइनल में तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के प्रदर्शन से नाखुश हैं। भारत के खिलाफ रऊफ ने 15वें ओवर में 22 रन देकर पाकिस्‍तान को बैकफुट पर धकेल दिया और पूरे मैच में उन्‍होंने 50 रन लुटा दिए। उनके मैच हराऊ प्रदर्शन को देख अकरम ने उन्हें 'रन मशीन गेंदबाज' तक बता दिया है। इसके साथ ही अकरम ने रऊफ को टेस्‍ट क्रिकेट नहीं खेलने पर जमकर सुनाई। पाकिस्तान के लिए 50 वनडे और 94 टी20 मैच खेल चुके हारिस रऊफ ने अपने करियर में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है।