IND vs PAK: अगर भारतीय देशभक्त हैं…’, भारत-पाकिस्तान मैच से पहले वसीम अकरम छेड़ी नई बहस

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी पहली बार आमने-सामने होंगे। अकरम ने कहा, "अगर भारतीय देशभक्त हैं और अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी फैंस भी अपने मुल्क की जीत चाहते हैं। भारत बेहतर फॉर्म में है। वह इस टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा, लेकिन जो टीम उस दिन दबाव को सबसे बेहतर तरीके से झेल पाएगी, वही जीतेगी। एशिया कप 2025 दुनियाभर के फैंस के लिए एक शानदार अनुभव होगा। मैं चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से टेस्ट सीरीज शुरू हो।" इस बयान ने क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी है कि दोनों देश एक दूसरे से द्वीपक्षीय सीरीज तक नहीं खेल रहीं हैं तो टेस्ट सीरीज कैसे संभव है।