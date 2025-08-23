Patrika LogoSwitch to English

IND vs PAK: अगर भारतीय देशभक्त हैं…’, भारत-पाकिस्तान मैच से पहले वसीम अकरम छेड़ी नई बहस

IND vs PAK Asia Cup 2025: आठ देशों के इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में आमने-सामने होंगे। सुपर 4 चरण में दोनों देशों के बीच 21 सितंबर को दूसरा मुकाबला होने की संभावना है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 23, 2025

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने फैंस से अनुशासन की अपील की है (फोटो- IANS)

IND vs PAK: भारत सरकार के स्पष्टीकरण के बाद एशिया कप में टीम इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होना तय है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर काफी उत्सुक हैं। उन्होंने दोनों देशों के खिलाड़ियों और फैंस से अनुशासन बनाए रखते हुए 'कड़ी मेहनत और आक्रामकता से खेलने' को कहा है। दोनों एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है।

दुबई में दोनों टीमें आमने सामने होंगी, जहां दोनों देशों के फैंस अपनी टीम को जीतते हुए देखने के लिए बेताब होंगे। वसीम अकरम ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से कहा, "मुझे भरोसा है कि एशिया कप का यह मुकाबला मनोरंजक होगा। उम्मीद है कि खिलाड़ी और प्रशंसक, दोनों अनुशासित रहेंगे और अपनी सीमा नहीं लांघेंगे। फैंस को अनुशासन दिखाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबलों को दुनियाभर में अरबों लोग देखते हैं।"

IND vs PAK: Women's T20 World Cup 2024

अकरम ने की टेस्ट सीरीज की वकालत

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी पहली बार आमने-सामने होंगे। अकरम ने कहा, "अगर भारतीय देशभक्त हैं और अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी फैंस भी अपने मुल्क की जीत चाहते हैं। भारत बेहतर फॉर्म में है। वह इस टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा, लेकिन जो टीम उस दिन दबाव को सबसे बेहतर तरीके से झेल पाएगी, वही जीतेगी। एशिया कप 2025 दुनियाभर के फैंस के लिए एक शानदार अनुभव होगा। मैं चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से टेस्ट सीरीज शुरू हो।" इस बयान ने क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी है कि दोनों देश एक दूसरे से द्वीपक्षीय सीरीज तक नहीं खेल रहीं हैं तो टेस्ट सीरीज कैसे संभव है।

आठ देशों के इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में आमने-सामने होंगे। सुपर 4 चरण में दोनों देशों के बीच 21 सितंबर को दूसरा मुकाबला होने की संभावना है। अगर दोनों ही देश फाइनल में पहुंचे, तो फैंस को एक ही टूर्नामेंट में तीसरी बार हाईवोल्टेज मैच देखने को मिल सकता है। ग्रुप-ए में भारत के साथ पाकिस्तान, ओमान और यूएई की टीमें मौजूद हैं। भारत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जिसके बाद 14 सितंबर को टीम इंडिया की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी। भारत 19 सितंबर को अपने तीसरे मुकाबले में ओमान को चुनौती देगा।

एशिया कप 2025

Cricket News

