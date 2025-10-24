बांग्लादेश से वनडे सीरीज गंवाने के बाद कोच डैरेन सैमी ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की लगाई क्लास, गिनाई कमियां

डैरेन सैमी, कोच, वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (Photo Credit- IANS)
BAN vs WI: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा है। हेड कोच डैरेन सैमी ने माना है कि उनकी टीम ने खेल के हर विभाग में खराब प्रदर्शन किया। डैरेन सैमी ने कप्तान शाई होप की नेतृत्व क्षमता और बल्लेबाजी में निरंतरता की सराहना की, लेकिन टीम के ओवरऑल प्रदर्शन, खासकर गेंदबाजी से निराश नजर आए।
सैमी ने कहा, "शाई होप की बल्लेबाजी सीरीज का सकारात्मक पक्ष रही। वह हर बार चुनौती का सामना करते हुए टीम को लेकर आगे बढ़ते हैं। वह लीडर हैं। लेकिन जिस तरह से हमने गेंदबाजी की, उससे मैं वाकई निराश हूं। यही वह क्षेत्र है जहां आपको अपनी योजनाओं को लागू करने का मौका मिलेगा और वह भी आपके लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियों में। पिछले तीन मैचों में हमने जो प्रदर्शन किया वह बहुत खराब था, पर्याप्त निरंतरता नहीं थी।" ढाका में स्पिनरों के अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद, सैमी ने हार के लिए कोई बहाना नहीं बनाया और बांग्लादेश के अपने घरेलू स्थितियों का फायदा उठाने के अधिकार का बचाव किया।
उन्होंने कहा, "मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा घरेलू फायदे के लिए तत्पर रहता हूं। मैं बांग्लादेशी टीम या अधिकारियों को यह नहीं बता सकता कि उन्हें कैसा विकेट तैयार करना है। मेरा ध्यान इस बात पर है कि मेरी टीम के पास विदेशी धरती पर खेलते हुए आने वाली हर चुनौती का सामना करने का कौशल हो। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आपको घरेलू मैदान पर जीतने के लिए जो करना है, वो करना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बांग्लादेश के बाहर आपके विकास पर इसका असर पड़ता है या नहीं, यह उन पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि मेरे खिलाड़ी पूरी सीरीज में अच्छा नहीं खेले।" सैमी ने टीम की खराब फील्डिंग पर अफसोस जताते हुए कहा कि कुछ कैच छोड़ना काफी महंगा साबित हुआ।
वेस्टइंडीज को दो बार अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप जिताने वाले सैमी सीरीज में अकील हुसैन के प्रदर्शन से प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि अकील के अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई। ऐसी टीम में जहां आपके पास तीन बाएं हाथ के स्पिनर हों और एक ऐसा खिलाड़ी जो पिछले दो सालों से बाहर रहा हो और आकर उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो, तो निश्चित रूप से टीम के लिए अच्छा है। टीम में प्रतिस्पर्धा है, जो अच्छी बात है। एक टीम में आप यही चाहते हैं। आप खिलाड़ियों को इसलिए नहीं चुनना चाहते क्योंकि उनके पास उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं है। आप खिलाड़ियों को इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि उनमें प्रतिस्पर्धा है। सीरीज में अकील ने जो किया, वह निश्चित रूप से उन खिलाड़ियों के लिए एक चुनौती होगी जो पहले से ही टीम में हैं।" अकील ने दो मैच खेले और 6 विकेट लिए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग