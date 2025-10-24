बांग्लादेश से वनडे सीरीज गंवाने के बाद कोच डैरेन सैमी ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की लगाई क्लास, गिनाई कमियां

वेस्टइंडीज को दो बार अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप जिताने वाले सैमी सीरीज में अकील हुसैन के प्रदर्शन से प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि अकील के अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई। ऐसी टीम में जहां आपके पास तीन बाएं हाथ के स्पिनर हों और एक ऐसा खिलाड़ी जो पिछले दो सालों से बाहर रहा हो और आकर उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो, तो निश्चित रूप से टीम के लिए अच्छा है। टीम में प्रतिस्पर्धा है, जो अच्छी बात है। एक टीम में आप यही चाहते हैं। आप खिलाड़ियों को इसलिए नहीं चुनना चाहते क्योंकि उनके पास उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं है। आप खिलाड़ियों को इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि उनमें प्रतिस्पर्धा है। सीरीज में अकील ने जो किया, वह निश्चित रूप से उन खिलाड़ियों के लिए एक चुनौती होगी जो पहले से ही टीम में हैं।" अकील ने दो मैच खेले और 6 विकेट लिए।