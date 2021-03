Video वायरल: कीरोन पोलार्ड ने सुपरमैन की तरह पकड़ा अद्भुत कैच, देखकर रह गए सभी हैरान

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के धुरंधर क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) चाहे बात बल्लेबाजी की हो या गेंदबाजी की हमेशा अपने अद्भुत प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही एंटीगा (antigua) में खेले गए एक मैच में पोलार्ड ने एक ऐसा हैरतअंगेज कैच लपटा, जो किसी अजूबे से कम नहीं था। सुपरमैन के अंदाज में पोलार्ड का ये कैच (superman catch) देखकर हर कोई दंग रह गया।

Absolute scenes 🤯@KieronPollard55 becomes the first @windiescricket player to hit six straight sixes in a T20I!#WIvSL pic.twitter.com/nrtmJHGcip