‘जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो सीनियर्स…’, रोहित शर्मा ने बताया किस चीज से हुए सबसे ज्यादा प्रभावित

भारत को विश्व कप खिताब जिताने वाले चुनिंदा कप्तानों में शुमार रोहित शर्मा अपने टेस्ट करियर में 67 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसकी 116 पारियों में 40.57 की औसत के साथ 4,301 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक और 18 अर्धशतक निकले। वहीं, 273 वनडे मुकाबले में इस दिग्गज खिलाड़ी ने 48.76 की औसत के साथ 11,168 रन जुटाए। यह दाएं हाथ का बल्लेबाज इस फॉर्मेट में तीन दोहरे शतक जड़ चुका है। रोहित शर्मा के टी20 करियर को देखें, तो उन्होंने भारत की ओर से 159 मुकाबले खेले। इस दौरान रोहित शर्मा ने 32.05 की औसत के साथ 4,231 रन अपने नाम किए, जिसमें पांच शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं।