IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में फिर नहीं मिलेगी कुलदीप यादव को जगह? इरफान पठान ने बताई वजह

स्क्वाड में चार स्पिनर वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव और मनाव सुथार शामिल हैं। ऐसे में अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान का मानना है कि भारतीय टीम लगभग उसी फॉर्मूले पर चलेगी जो हाल के मैचों में सफल रहा है। उन्होंने कहा, “बिल्कुल कॉपी-पेस्ट। कोई अलग रणनीति नहीं होगी। भारतीय टीम नंबर 8 तक बल्लेबाजी करना पसंद करती है और यही उनका तरीका है।”