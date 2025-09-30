WI vs NEP 2nd t20i Highlights (Photo: x@NepalCricket)
West Indies vs Nepal 2nd t20i Highlights: शारजाह में वेस्टइंडीज और नेपाल के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के दूसरे मैच में नेपाल ने वेस्टइंडीज को 90 रन से रौंदते हुए इतिहास रच दिया है। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 17.1 ओवर में महज 83 रन पर ही ढेर हो गई। इस जीत के साथ ही नेपाल ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाते हुए खिताब पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही नेपाल ने दो बार की टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन के खिलाफ एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जो अब तक कोई नहीं बना सका था।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की शुरुआत काफी खराब रही। उसने 6.4 ओवर में 43 के स्कोर पर कुशल भुर्तेल, रोहित पौडेल और कुशल मल्ला के विकेट गंवा दिए। इसके बाद चौथे विकेट के लिए आसिफ शेख और संदीप जोरा के बीच 100 रन की साझेदारी हुई। संदीप 39 गेंदों पर 63 रन बनाकर अकील होसेन का शिकार हुए। वहीं, आसिफ शेष ने 47 गेंदों पर 68 रन की शानदार पारी खेली। नेपाल ने इस तरह 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए।
174 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत तो नेपाल से भी खराब रही। उसने 7.3 ओवर में 23 के स्कोर पर शीर्ष बल्लेबाज जेवेल एंड्रयू, काइल मेयर्स और केसी कार्टी के विकेट गंवा दिए। इसके बाद तो आया राम गया राम जैसी स्थिति बन गई और पूरी टीम 83 रन पर ही ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। जेसन होल्डर 21 को छोड़कर अन्य कोई बल्लेबाज 20 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका और इस तरह वेस्टइंडीज को नेपाल ने 90 रनों से रौंद दिया।
दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीत चुकी वेस्टइंडीज की टीम का इतना बुरा हाल कभी न था। नेपाल ने पहले टी20 में वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार किसी फुल मेंबर नेशन के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। वहीं, अब पहली बार किसी फुल मेंबर नेशन के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीतने का रिकॉर्ड भी बना लिया है।
