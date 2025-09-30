West Indies vs Nepal 2nd t20i Highlights: शारजाह में वेस्‍टइंडीज और नेपाल के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के दूसरे मैच में नेपाल ने वेस्‍टइंडीज को 90 रन से रौंदते हुए इतिहास रच दिया है। नेपाल ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में वेस्‍टइंडीज की टीम 17.1 ओवर में महज 83 रन पर ही ढेर हो गई। इस जीत के साथ ही नेपाल ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाते हुए खिताब पर कब्‍जा कर लिया है। इसके साथ ही नेपाल ने दो बार की टी20 वर्ल्‍ड कप चैंपियन के खिलाफ एक बड़ा वर्ल्‍ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जो अब तक कोई नहीं बना सका था।