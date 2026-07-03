3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

चौथी बार Women’s T20 World Cup के खिताबी मुकाबले भिड़ेंगी ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड, जानें कैसा रहा है इतिहास

ENG W vs AUS W T20 World Cup 2026 Final: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 खिताबी मुकाबले इंग्लैंड का सामना 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से लॉर्ड्स के मैदान पर होगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 03, 2026

England Women vs Australia Women

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (फोटो- IANS)

England W vs Australia W Final: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम 8वीं बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। अब तक 9 वूमेंस टी20 वर्ल्डकप के फाइनल आयोजित हो चुके हैं। इनमें सिर्फ दो बार ऐसा हुआ है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में जगह नहीं बना पाई। पहली बार 2009 में खेले गए पहले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जगह बनाई थी, जबकि दूसरी बार 2024 में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचे थे।

7वीं बार फाइनल में पहुंची है ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया ने अपने 6 टी20 वर्ल्ड कप खिताबों में से 3 बार इंग्लैंड को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया है। पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत 2012 में कोलंबो में हुई थी। उस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 रन से जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की थी।

इसके बाद 2014 में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड फाइनल में आमने-सामने हुए। ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने एकतरफा अंदाज में इंग्लैंड को हराकर लगातार तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। 2016 में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा वेस्टइंडीज ने खत्म किया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए फाइनल में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की।

इसके बाद अगले तीन संस्करणों में ऑस्ट्रेलिया लगातार फाइनल में पहुंची। 2018 में उसने इंग्लैंड को हराया, जबकि 2020 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम को 85 रन से मात दी। वहीं, 2023 में खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई।

2024 में फाइनल से चूक गई थी ऑस्ट्रेलिया

2024 के टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन इस बार वह अब तक अजेय रहते हुए फाइनल में पहुंची है। अब 5 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर उसका सामना मेजबान इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड की टीम आज तक वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाई है। ऐसे में अपने घरेलू मैदान पर वह इतिहास बदलने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Women's T20 World Cup 2026

Published on:

03 Jul 2026 12:49 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / चौथी बार Women’s T20 World Cup के खिताबी मुकाबले भिड़ेंगी ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड, जानें कैसा रहा है इतिहास

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's T20 World Cup 2026

IND vs ENG: तकनीकि खामी की वजह से जल्दी विकेट गंवा रहे हैं संजू सैमसन, इरफान पठान ने बताई उनकी गलती

sanju samson and gautam gambhir
क्रिकेट

Women’s T20 World Cup 2026: 4 साल में 9 बार साउथ अफ्रीका का टूटा है सपना, भारत-न्यूजीलैंड ने दिया है सबसे ज्यादा बार जख्म

South Africa Cricket Loses in ICC Events
क्रिकेट

ENGW vs SAW: साउथ अफ्रीका की एक गलती पड़ी भारी, 2 साल में 5वीं बार टूटा वर्ल्डकप जीतने का सपना

England Women vs South Africa Women
क्रिकेट

ENG W vs SA W: इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बनाई जगह, ऑस्ट्रेलिया से होगा खिताबी मुकाबला

England beat South Africa
क्रिकेट

पथुम निसांका चोट के चलते विंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर, भारत के खिलाफ टेस्‍ट खेलना भी मुश्किल

Pathum Nissanka ruled out
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.