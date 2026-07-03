चौथी बार Women’s T20 World Cup के खिताबी मुकाबले भिड़ेंगी ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड, जानें कैसा रहा है इतिहास

England W vs Australia W Final: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम 8वीं बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। अब तक 9 वूमेंस टी20 वर्ल्डकप के फाइनल आयोजित हो चुके हैं। इनमें सिर्फ दो बार ऐसा हुआ है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में जगह नहीं बना पाई। पहली बार 2009 में खेले गए पहले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जगह बनाई थी, जबकि दूसरी बार 2024 में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचे थे।