Women’s World Cup 2025 में टीम इंडिया की जीत के साथ शुरुआत, श्रीलंका को 59 रन से दी मात

Women's World Cup 2025 के पहले मुकाबले में दोनों मेजबान टीमें आमने सामने हुईं, जहां टीम इंडिया ने श्रीलंका को डकवर्थ लुईस नियम से 59 रनों से हरा दिया। इस जीत ने टीम इंडिया को 2 अंक दिला दिए हैं।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 01, 2025

Indian Women' Cricket Team

भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराया (फोटो- IANS)

India Women's vs India Women's Score: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप का आगाज जीत के साथ किया है। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी में खेले गए महिला वनडे विश्व कप के उद्घाटन मैच में भारतीय टीम ने डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर श्रीलंका को 59 रन से हरा दिया। भारतीय टीम की जीत की हीरो ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा रहीं, जिन्होंने बल्ले और गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया।

श्रीलंका को जीत के लिए डीएलएस नियम के तहत 271 रन का लक्ष्य दिया गया था। श्रीलंका की पूरी टीम 45.4 ओवर में 211 रन पर सिमट गई और 59 रन से हार गई। श्रीलंका के लिए कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। निलाक्षी दि सिल्वा ने 35 और हर्षिता समाराविक्रमा ने 29 रन की पारी खेली। अन्य बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक सकीं।भारत के लिए बल्ले से कमाल करने वाली दीप्ति शर्मा ने गेंद से भी शानदार प्रदर्शन किया। दीप्ति ने 10 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए। स्नेह राणा और श्री चरणी ने 2-2 विकेट लिए। क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, प्रतिका रावल ने 1-1 विकेट लिए।

टीम इंडिया की खराब शुरुआत

इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 14 के स्कोर पर स्मृति मंधाना के रूप में टीम को पहला झटका लगा। मंधाना 8 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद ओपनर प्रतिका रावल और हरलीन देओल ने दूसरे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी की। रावल 59 गेंद पर 1 छक्का और 3 चौके की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुईं।

देओल ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े। टीम का स्कोर जब 120 था, हरलीन 64 गेंद पर 48 रन बनाकर आउट हुईं। हरमनप्रीत कौर 21, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स शून्य पर आउट हुईं। ऋचा घोष भी 2 रन बनाकर आउट हो गईं। भारतीय टीम 27 ओवर में 124 रन पर 6 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने सातवें विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल से निकाला। अमनजोत कौर ने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया। वह 56 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुईं।

आठवें विकेट के लिए दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा के बीच 21 गेंद पर 42 रन की साझेदारी हुई। दीप्ति शर्मा पारी की आखिरी गेंद पर 53 रन बनाकर आउट हुईं। 53 गेंदों पर खेली इस अहम पारी में उन्होंने 3 चौके लगाए। स्नेह राणा 15 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 28 रन बनाकर नाबाद रहीं। भारतीय टीम ने 47 ओवर में 8 विकेट पर 269 रन बनाए। बारिश की वजह से मैच 50 की जगह 47 ओवर का खेला गया था।

Published on:

01 Oct 2025 07:20 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Women's World Cup 2025 में टीम इंडिया की जीत के साथ शुरुआत, श्रीलंका को 59 रन से दी मात

