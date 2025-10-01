Women’s World Cup 2025 में टीम इंडिया की जीत के साथ शुरुआत, श्रीलंका को 59 रन से दी मात

श्रीलंका को जीत के लिए डीएलएस नियम के तहत 271 रन का लक्ष्य दिया गया था। श्रीलंका की पूरी टीम 45.4 ओवर में 211 रन पर सिमट गई और 59 रन से हार गई। श्रीलंका के लिए कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। निलाक्षी दि सिल्वा ने 35 और हर्षिता समाराविक्रमा ने 29 रन की पारी खेली। अन्य बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक सकीं।भारत के लिए बल्ले से कमाल करने वाली दीप्ति शर्मा ने गेंद से भी शानदार प्रदर्शन किया। दीप्ति ने 10 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए। स्नेह राणा और श्री चरणी ने 2-2 विकेट लिए। क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, प्रतिका रावल ने 1-1 विकेट लिए।