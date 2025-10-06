Women’s World Cup 2025 Points Table: पाकिस्तान को रौंदने के बाद टेबल टॉपर बना भारत, जानें अन्य टीमों का हाल

भारत बनाम पाकिस्तान मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)
Women’s World Cup 2025 Points Table Update: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 88 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही भारत ने फिर से शीर्ष पर जगह बना ली है। भारत ने रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए पास्तिान के सामने 248 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम महज 159 रनों पर ही ढेर हो गई। इस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद अब टूर्नामेंट में लगातार दूसरा मुकाबला भी हार गया।
भारत के अब दो मैचों में दो जीत के साथ 4 अंक हैं और महिला विश्व कप 2025 अंक तालिका में उसका नेट रन रेट +1.515 है। यह पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार थी। वह बगैर किसी अंक और -1.777 के नेट रन रेट के साथ छठे स्थान पर है। वहीं, श्रीलंका के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द होने और कोई नतीजा न निकलने के बाद ऑस्ट्रेलिया दो मैचों के बाद 3 अंकों और +1.780 के नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर है।
इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम को 10 विकेट से हराने के बाद तीसरे स्थान पर है। प्रोटियाज टीम 20.4 ओवर में सिर्फ 69 रनों पर आउट हो गई। इंग्लैंड ने उस लक्ष्य को मात्र 14.1 ओवर में हासिल कर नेट रन रेट में भारी बढ़त हासिल की। वह एक मैच के बाद दो अंक और सबसे ज्यादा +3.773 के नेट रन रेट के साथ तीसरे पायदान पर है।
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|भारत
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|+1.515
|ऑस्ट्रेलिया
|2
|1
|0
|0
|1
|3
|+1.780
|इंग्लैंड
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|+3.773
|बांग्लादेश
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|+1.623
|श्रीलंका
|2
|0
|1
|0
|1
|1
|-1.255
|पाकिस्तान
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-1.777
|न्यूजीलैंड
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-1.780
|साउथ अफ्रीका
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-3.773
महिला विश्व कप 2025 के फॉर्मेट में 8 टीमें राउंड रॉबिन प्रारूप में एक-दूसरे से भिड़ेंगी। क्वालीफिकेशन काफी सीधा है। लीग चरण के बाद शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगीं। प्रत्येक जीत पर 2 अंक मिलेंगे, जबकि टाई या बारिश के कारण रद्द हुए मैच में एक-एक अंक बांटा जाएगा। बराबर अंक होने पर नेट रन रेट देखा जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025