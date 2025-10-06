Women’s World Cup 2025 Points Table: पाकिस्तान को रौंदने के बाद टेबल टॉपर बना भारत, जानें अन्य टीमों का हाल

Women’s World Cup 2025 Points Table Update: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 88 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही भारत ने फिर से शीर्ष पर जगह बना ली है। भारत ने रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए पास्तिान के सामने 248 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम महज 159 रनों पर ही ढेर हो गई। इस तरह पाकिस्‍तान बांग्‍लादेश के बाद अब टूर्नामेंट में लगातार दूसरा मुकाबला भी हार गया।