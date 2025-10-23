रोहित-शुभमन की जोड़ी भी रह गई पीछे, स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने किया कमाल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने पुरुष क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बतौर ओपनर बनाए एक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार को हुए मैच में मंधाना और प्रतिका रावल ने पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। महिला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों की बनाई ये सबसे बड़ी साझेदारी है। इस साझेदारी के साथ ही 2025 में प्रतिका और मंधाना की जोड़ी ने वनडे में 1557 रन जोड़ दिए हैं।