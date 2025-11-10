प्रतिका रावल या शेफाली वर्मा अब कौन करेगा टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाजी? वर्ल्ड कप के बाद बढ़ी टीम मैनेजमेंट की चिंता

Shafali Verma vs Pratika Rawal, Indian Women's Cricket Team: महिला वर्ल्डकप 2025 में शानदार फॉर्म में चल रही ओपनर बल्लेबाज प्रतिका रावल बीच टूर्नामेंट में ही बाहर हो गई थी। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में फिल्डिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई जिसके चलते नॉकआउट मुकाबलों में रिपलेसमेंट के तौर पर शेफाली वर्मा को टीम में शामिल कर लिया गया था। शेफाली ने इस फैसले को सही साबित करते हुए वर्ल्डकप फाइनल में दक्षिण अफ्रिका के खिलाफ 87 रन की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। 78 गेंदों की अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा गेंदबाजी में भी 2 विकेट चटकाए। इससे पहले प्रतिका ने भी अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। अब टीम मेनेजमेंट के सामने यह समस्या है कि प्रतिका के फिट होने के बाद आने वाली सीरीज में टीम में किसे जगह दी जाए।