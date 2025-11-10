Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

प्रतिका रावल या शेफाली वर्मा अब कौन करेगा टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाजी? वर्ल्ड कप के बाद बढ़ी टीम मैनेजमेंट की चिंता

वर्ल्ड कप के बाद भारतीय महिला टीम की ओपनिंग जोड़ी को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। टीम मैनेजमेंट के सामने अब बड़ा सवाल ये है कि अगली सीरीज़ में सलामी बल्लेबाज के तौर पर कौन उतरेगा। प्रतिका रावल या शेफाली वर्मा? दोनों ने हाल के मैचों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Nov 10, 2025

प्रतिका रावल या शेफाली वर्मा (photo - BCCI)

Shafali Verma vs Pratika Rawal, Indian Women's Cricket Team: महिला वर्ल्डकप 2025 में शानदार फॉर्म में चल रही ओपनर बल्लेबाज प्रतिका रावल बीच टूर्नामेंट में ही बाहर हो गई थी। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में फिल्डिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई जिसके चलते नॉकआउट मुकाबलों में रिपलेसमेंट के तौर पर शेफाली वर्मा को टीम में शामिल कर लिया गया था। शेफाली ने इस फैसले को सही साबित करते हुए वर्ल्डकप फाइनल में दक्षिण अफ्रिका के खिलाफ 87 रन की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। 78 गेंदों की अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा गेंदबाजी में भी 2 विकेट चटकाए। इससे पहले प्रतिका ने भी अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। अब टीम मेनेजमेंट के सामने यह समस्या है कि प्रतिका के फिट होने के बाद आने वाली सीरीज में टीम में किसे जगह दी जाए।

प्रतिका रावल का वर्ल्ड कप में प्रदर्शन

प्रतिका रावल ने महिला वर्ल्डकप 2025 में छह पारियों में 51.33 की औसत से 308 रन बनाए। वह टूर्नामेंट में लौरा वोलवॉर्ड, स्मृति मंधाना और एशले गार्डनर के बाद चौथे पायदान पर रहीं। इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल मैचों में भी उनका 50.45 का औसत है और वह 1110 रन बना चुकी हैं। वनडे की 23 पारियों में प्रतिका 7 अर्द्धशतक और 2 शतक लगा चुकी हैं। लेकिन वर्ल्डकप में उन्हें लगी इस चोट ने, अब टीम में उनके स्थान को लेकर असमंजस की स्थिति बना दी है। लेकिन उनकेे पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए सेलेक्टर्स की पहली पसंद वही होंगी।

शेफाली की एक साल बाद हुई टीम में वापसी

वहीं दूसरी ओर शेफाली वर्मा ने अक्टूबर 2024 में अपना आखिरी वनडे मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन प्रतिका के चोटिल होने से उन्हें दुबारा मौका मिला जिसे उन्होंने अच्छे से भुनाया। सेमीफ़ाइनल में शेफाली फ्लॉप रहीं, लेकिन फाइनल मुक़ाबले में उन्होंने 87 रन की बेहतरीन पारी खेली और गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट भी लिए जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। अपने इस शानदार प्रदर्शन के चलते उन्होंने फिर से टीम में स्थायी जगह के लिए दावा ठोक दिया है।

प्रतिका- मंधाना की जोड़ी

प्रतिका और मंधाना की सलामी जोड़ी ने साल 2025 में 77.85 की औसत से 1557 रन जोड़े हैं। इन 20 पारियों में 5 शतकीय साझेदारियां भी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए मैच में दोनों ने 212 रन की साझेदारी की थी, जो भारतीय महिला टीम की वर्ल्डकप में अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। इसके साथ ही एक कैलेंडर वर्ष में यह सर्वाधिक रन जोड़ने वाली जोड़ी बन गई है। इसके बाद दूसरे स्थान पर लौरा वोलवॉर्ड और ताजमिन ब्रिट्स हैं जिन्होंने इस साल 972 रन जोड़े। प्रतिका- मंधाना की जोड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक साल में सर्वाधिक रन जोड़ने के मामले में अब सिर्फ सचिन- गांगुली से पीछे है जिन्होंने 1998 में 1635 रन जोड़े थे।

वर्ल्डकप 2025 में भारत के आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ प्रतिका रावल को फिल्डिंग करते समय चोट लग गई थी। 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर शार्मिन अख्तर ने मिडविकेट की तरफ शॉट खेला। चौका बचाने गई प्रतिका का पैर मैदान में फंस गया जिससे उनका टखना मुड़ गया था। फिलहाल वह रिकवर कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

वूमेंस वर्ल्डकप के बाद WBBL में उतरीं जेमिमा, जानें मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ कैसा रहा उनका प्रदर्शन
क्रिकेट
WBBL 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Nov 2025 04:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / प्रतिका रावल या शेफाली वर्मा अब कौन करेगा टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाजी? वर्ल्ड कप के बाद बढ़ी टीम मैनेजमेंट की चिंता

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

रवींद्र जडेजा की इस हरकत से हैरान CSK फैंस, क्या सच में छोड़ रहे हैं टीम? दिये संकेत

क्रिकेट

IND vs SA टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों में तीन अफ्रीकी, पांचवां नाम चौंकाने वाला

क्रिकेट

संजू सैमसन CSK से जुड़ते हैं तो कौन होगा राजस्थान का कप्तान? मोहम्मद कैफ ने इस खिलाड़ी के समर्थन में दिया बयान

MS Dhoni and Sanju Samson
क्रिकेट

CSK की भलाई के लिए धोनी इस खिलाड़ी का भी दे देंगे बलिदान, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा

Sanju Samson and MS Dhoni (Photo Credit- IPL T20)
क्रिकेट

राजस्थान रॉयल्स की इस डिमांड ने बिगाड़ दिया खेल, दिल्ली कैपिटल्स के साथ होने वाली डील हुई कैंसिल!

IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.