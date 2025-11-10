प्रतिका रावल या शेफाली वर्मा अब कौन करेगा टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाजी? वर्ल्ड कप के बाद बढ़ी टीम मैनेजमेंट की चिंता

प्रतिका रावल या शेफाली वर्मा (photo - BCCI)
Shafali Verma vs Pratika Rawal, Indian Women's Cricket Team: महिला वर्ल्डकप 2025 में शानदार फॉर्म में चल रही ओपनर बल्लेबाज प्रतिका रावल बीच टूर्नामेंट में ही बाहर हो गई थी। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में फिल्डिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई जिसके चलते नॉकआउट मुकाबलों में रिपलेसमेंट के तौर पर शेफाली वर्मा को टीम में शामिल कर लिया गया था। शेफाली ने इस फैसले को सही साबित करते हुए वर्ल्डकप फाइनल में दक्षिण अफ्रिका के खिलाफ 87 रन की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। 78 गेंदों की अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा गेंदबाजी में भी 2 विकेट चटकाए। इससे पहले प्रतिका ने भी अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। अब टीम मेनेजमेंट के सामने यह समस्या है कि प्रतिका के फिट होने के बाद आने वाली सीरीज में टीम में किसे जगह दी जाए।
प्रतिका रावल ने महिला वर्ल्डकप 2025 में छह पारियों में 51.33 की औसत से 308 रन बनाए। वह टूर्नामेंट में लौरा वोलवॉर्ड, स्मृति मंधाना और एशले गार्डनर के बाद चौथे पायदान पर रहीं। इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल मैचों में भी उनका 50.45 का औसत है और वह 1110 रन बना चुकी हैं। वनडे की 23 पारियों में प्रतिका 7 अर्द्धशतक और 2 शतक लगा चुकी हैं। लेकिन वर्ल्डकप में उन्हें लगी इस चोट ने, अब टीम में उनके स्थान को लेकर असमंजस की स्थिति बना दी है। लेकिन उनकेे पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए सेलेक्टर्स की पहली पसंद वही होंगी।
वहीं दूसरी ओर शेफाली वर्मा ने अक्टूबर 2024 में अपना आखिरी वनडे मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन प्रतिका के चोटिल होने से उन्हें दुबारा मौका मिला जिसे उन्होंने अच्छे से भुनाया। सेमीफ़ाइनल में शेफाली फ्लॉप रहीं, लेकिन फाइनल मुक़ाबले में उन्होंने 87 रन की बेहतरीन पारी खेली और गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट भी लिए जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। अपने इस शानदार प्रदर्शन के चलते उन्होंने फिर से टीम में स्थायी जगह के लिए दावा ठोक दिया है।
प्रतिका और मंधाना की सलामी जोड़ी ने साल 2025 में 77.85 की औसत से 1557 रन जोड़े हैं। इन 20 पारियों में 5 शतकीय साझेदारियां भी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए मैच में दोनों ने 212 रन की साझेदारी की थी, जो भारतीय महिला टीम की वर्ल्डकप में अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। इसके साथ ही एक कैलेंडर वर्ष में यह सर्वाधिक रन जोड़ने वाली जोड़ी बन गई है। इसके बाद दूसरे स्थान पर लौरा वोलवॉर्ड और ताजमिन ब्रिट्स हैं जिन्होंने इस साल 972 रन जोड़े। प्रतिका- मंधाना की जोड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक साल में सर्वाधिक रन जोड़ने के मामले में अब सिर्फ सचिन- गांगुली से पीछे है जिन्होंने 1998 में 1635 रन जोड़े थे।
वर्ल्डकप 2025 में भारत के आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ प्रतिका रावल को फिल्डिंग करते समय चोट लग गई थी। 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर शार्मिन अख्तर ने मिडविकेट की तरफ शॉट खेला। चौका बचाने गई प्रतिका का पैर मैदान में फंस गया जिससे उनका टखना मुड़ गया था। फिलहाल वह रिकवर कर रही हैं।
