यास्तिका भाटिया, राधा यादव और तनुजा के अर्द्धशतक, भारत-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए से जीती वनडे सीरीज

भारत की जीत मुश्किल दिख रही थी तभी स्पिन ऑलराउंडर तनुजा ने 57 गेंद में 50 रन की दमदार पारी खेली और भारत-ए महिला टीम को जीत के तहलीज पर पहुंचाया। तनुजा ने प्रेमा रावत संग 8वें विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की। प्रेमा रावत 32 रन बनाकर नाबाद रही। तनुजा कंवर ( 50 रन) के पवेलियन लौटने के बाद प्रेमा और तितास साधू ने आखिरी ओवर में मिलकर 5 रन बनाकर जीत दिला दी। भारत-ए ने 49.5 ओवर में 8 विकेट पर 266 रन बनाए। इस तरह से भारत-ए ने महिला वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। भारत-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए से सीरीज का पहला मुकाबला 3 विकेट से जीता था।