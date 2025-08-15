यास्तिका भाटिया, राधा यादव और तनुजा के अर्द्धशतक, भारत-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए से जीती वनडे सीरीज

AUS-A Women vs IND-A Women: मिन्नू मनी (3 विकेट) के बाद यास्तिका भाटिया, राधा यादव और तनुजा कंवर के अर्द्धशतकों की बदौलत भारत-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए को एक गेंद शेष रहते 2 विकेट से हराकर तीन मैचों की महिला वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत-एक को महिला टी-20 सीरीज में 3-0 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी।
ऑस्ट्रेलिया-ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 9 विकेट पर 265 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया-ए की तरफ से कप्तान एलिसा हीली ने सर्वाधिक 91 रन (87 गेंद) की पारी खेली, रचेल ट्रेनामैन ने 24 रन का योगदान दिया, जबकि किम गार्थ 41 रन बनाकर नाबाद रही। भारत-ए महिला क्रिकेट टीम की तरफ से मिन्नू मनी ने 3, साइमा ठाकुर ने 2 जबकि तितास साधु, राधा यादव, प्रेमा रावत, तनुजा कंवर ने 1-1 विकेट चटकाए।
वहीं, लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत-ए की शुरुआत खराब रही। शेफाली वर्मा (4), धारा गुज्जर (0), तेजल (19), राघवी (14) के जल्दी आउट होने के बाद यास्तिका ने भारत-ए की पारी को संभाला। लेकिन यास्तिका भाटिया, मिन्न मनी और कप्तान राधा यादव के आउट होने के बाद टीम मुश्किल में आ गई थी। यानी ने भारत-ए ने 38.5 ओवर में 193 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। टीम स्कोर में यास्तिका भाटिया ने 71 गेंद में 66 और राधा यादव ने 78 गेंद में 60 रन का योगदान दिया।
भारत की जीत मुश्किल दिख रही थी तभी स्पिन ऑलराउंडर तनुजा ने 57 गेंद में 50 रन की दमदार पारी खेली और भारत-ए महिला टीम को जीत के तहलीज पर पहुंचाया। तनुजा ने प्रेमा रावत संग 8वें विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की। प्रेमा रावत 32 रन बनाकर नाबाद रही। तनुजा कंवर ( 50 रन) के पवेलियन लौटने के बाद प्रेमा और तितास साधू ने आखिरी ओवर में मिलकर 5 रन बनाकर जीत दिला दी। भारत-ए ने 49.5 ओवर में 8 विकेट पर 266 रन बनाए। इस तरह से भारत-ए ने महिला वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। भारत-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए से सीरीज का पहला मुकाबला 3 विकेट से जीता था।