Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

पूर्व कप्तान के यौन उत्पीड़न मामले में जीरो टॉलरेंस! बांग्लादेश क्रिकेट ने कहा- अगर पीएम ऐसा करेगा तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे

जहनारा के इस चौंकाने वाले इंटरव्यू के बाद कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी अपने-अपने अनुभव साझा किए, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। बीसीबी अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने दोहराया कि जांच पूरी होने के बाद अगर किसी की दोषी के रूप में पुष्टि होती है, तो बोर्ड सख्त कार्रवाई करेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 10, 2025

jhanara alam sexual harassment

बीसीबी अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम और पूर्व कप्तान जहनारा आलम (Photo - Bangladesh Cricket Board/X)

Jahanara Alam accused selector and manager of Sexual harassment: बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर जहनारा आलम द्वारा पूर्व चयनकर्ता और मैनेजर मंजुरुल आलम पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने कड़ा रुख अपनाया है। बीसीबी अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने रविवार को कहा कि बोर्ड इस मामले में "जीरो टॉलरेंस" नीति अपनाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है, चाहे वह डायरेक्टर हो, कोच या स्टाफ सदस्य उसे बख्शा नहीं जाएगा।

एक इंटरव्यू में जहनारा आलम ने किया खुलासा

विवाद तब सुर्खियों में आया जब बांग्लादेश की पूर्व कप्तान जहनारा आलम ने पत्रकार रियासद अज़ीम को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि पूर्व चयनकर्ता मंजुरुल आलम ने न्यूज़ीलैंड में खेले गए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 के दौरान उनके साथ यौन उत्पीड़न किया था। जहनारा ने आरोप लगाया कि मंजुरुल ने उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया और अनुचित तथा निजी सवाल पूछे, जिनमें उनके पीरियड्स से जुड़ी बातें भी शामिल थीं।

जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त कार्यवाही होगी

135 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी इस तेज़ गेंदबाज़ ने यह भी दावा किया कि अन्य महिला खिलाड़ियों को भी ऐसे ही अनुभवों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे पेशेवर करियर पर असर पड़ने के डर से चुप रहीं। जहनारा के इस चौंकाने वाले इंटरव्यू के बाद कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी अपने-अपने अनुभव साझा किए, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। बीसीबी अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने दोहराया कि जांच पूरी होने के बाद अगर किसी की दोषी के रूप में पुष्टि होती है, तो बोर्ड सख्त कार्रवाई करेगा।

प्रधानमंत्री तक ऐसे नियमों से मुक्त नहीं

बीसीबी अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "आपने सवाल पूछा है और मेरा जवाब है जीरो टॉलरेंस। धन्यवाद।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि जांच समिति को अपना काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। अमिनुल ने स्पष्ट किया कि बोर्ड में कोई भी पद किसी को छूट नहीं देता। उन्होंने कहा, "इस देश की प्रधानमंत्री तक ऐसे नियमों से मुक्त नहीं हैं। हम तो सिर्फ साधारण निदेशक हैं। अगर मैं किसी का उत्पीड़न करता हूं और वह साबित हो जाता है, तो मैं भी एक सामान्य निदेशक हूं, कानून से ऊपर नहीं।"

बीसीबी ने किया तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश तारिक-उल-हकीम करेंगे। समिति में नवनियुक्त बीसीबी निदेशक रुबाबा दौला और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील बैरिस्टर सरवत सिराज शुक्ला को सदस्य बनाया गया है। समिति को अपनी रिपोर्ट 15 कार्यदिवसों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

अधिकारियों को विशेष ड्यूटी पर भेजा

इस बीच, क्रीकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीसीबी ने महिला क्रिकेट से जुड़े चार अधिकारियों, मैनेजर एस.एम. गुलाम फैयाज, फिजियो सुरैया अख्तर, कोच महमूद इमन और कोऑर्डिनेटर सरफराज बाबू को जांच पूरी होने तक विशेष ड्यूटी (OSD) पर भेज दिया है।

बीसीबी की फैसिलिटीज कमेटी के निदेशक शनिअन तनीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अध्यक्ष के बयान का समर्थन करते हुए कहा, "चाहे वह कोई कर्मचारी हो या निदेशक, जांच सभी पर लागू होगी। अगर समिति किसी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करती है, तो उसे तुरंत लागू किया जाएगा। किसी को भी विशेष छूट नहीं दी जाएगी।"

ये भी पढ़ें

वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में POTM रहीं शेफाली का छलका दर्द, बताया कितना मुश्किल रहा पिछला साल
क्रिकेट
Shafali verma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Nov 2025 12:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पूर्व कप्तान के यौन उत्पीड़न मामले में जीरो टॉलरेंस! बांग्लादेश क्रिकेट ने कहा- अगर पीएम ऐसा करेगा तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले MI सिर्फ इन गेंदबाजों को करेगी रिटेन, जानें कौन-कौन होगा रिलीज

Mumbai Indians Retention List
क्रिकेट

IPL 2026 के ऑक्शन से पहले 11 प्लेयर्स को रिलीज करेगी CSK! लिस्ट में कई दिग्गज भी शामिल

CSK Probable Released player list
क्रिकेट

वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में POTM रहीं शेफाली का छलका दर्द, बताया कितना मुश्किल रहा पिछला साल

Shafali verma
क्रिकेट

‘ये मर जाएगा…’  अभिषेक शर्मा को लेकर युवराज सिंह का चौंकाने वाला खुलासा

Yuvraj Singh on Abhishek Sharma
क्रिकेट

Hong Kong Sixes Points Table: पाकिस्तान ने किया टॉप तो इस स्थान पर रही टीम इंडिया, देखें हांगकांग सिक्सेस की सभी 12 टीमों की पोजिशन

Team India in Hong Kong Sixes
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.