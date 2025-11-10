पूर्व कप्तान के यौन उत्पीड़न मामले में जीरो टॉलरेंस! बांग्लादेश क्रिकेट ने कहा- अगर पीएम ऐसा करेगा तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे

135 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी इस तेज़ गेंदबाज़ ने यह भी दावा किया कि अन्य महिला खिलाड़ियों को भी ऐसे ही अनुभवों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे पेशेवर करियर पर असर पड़ने के डर से चुप रहीं। जहनारा के इस चौंकाने वाले इंटरव्यू के बाद कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी अपने-अपने अनुभव साझा किए, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। बीसीबी अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने दोहराया कि जांच पूरी होने के बाद अगर किसी की दोषी के रूप में पुष्टि होती है, तो बोर्ड सख्त कार्रवाई करेगा।