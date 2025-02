ZIM vs IRE: मैथ्यू हम्फ्रीज की फिरकी पर नाचे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज, आयरलैंड ने टेस्ट में 63 रन से दी मात

भारत•Feb 10, 2025 / 05:19 pm• satyabrat tripathi

Zimbabwe vs Ireland Only Test at Bulawayo: कप्तान एंडी मैकब्राइन (नाबाद 90 रन और 66 रन), मार्क अडायर ( पहली पारी में 78 रन) और मैथ्यू हम्फ्रीज ( दूसरी पारी में 6 विकेट) के शानदार प्रयासों की बदौलत आयरलैंड ने बुलवायो में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे को 63 रन से हराया। यह जिम्बाब्वे पर आयरिश टीम की लगातार दूसरी टेस्ट जीत है। इससे पहले पिछले साल जुलाई में बेलफास्ट में चार विकेट से जीत हासिल की थी।