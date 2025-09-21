ZIM-W vs UAE-W: टी-20 और वनडे के लिए जिम्बाब्वे दौरे को यूएई तैयार, शेड्यूल का ऐलान

26 सितंबर को होने वाले शुरुआती वनडे मैच से पहले यूएई की टीम 24 सितंबर को एक प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जिसमें उसका सामना जिम्बाब्वे 'ए' टीम से होगा। यह मैच बुलावायो एथलेटिक क्लब में खेला जाना है। नामीबिया में आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप अफ्रीका क्वालीफायर जीतने के बाद यह जिम्बाब्वे का पहला टूर्नामेंट है। इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप ग्लोबल क्वालीफायर 2026 में जगह पक्की कर ली है। यह क्वालीफायर 2026 की शुरुआत में नेपाल में खेला जाएगा।