ZIM-W vs UAE-W: टी-20 और वनडे के लिए जिम्बाब्वे दौरे को यूएई तैयार, शेड्यूल का ऐलान

ZIM-W vs UAE-W: जिम्बाब्वे और यूएई की महिला टीमों के बीच 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच चार मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद 5 और 6 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच टी20 मुकाबले खेले जाने हैं।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 21, 2025

Zimbabwe
जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

ZIM-W vs UAE-W: जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम व्हाइट बॉल सीरीज के लिए यूएई की मेजबानी को तैयार है। इस दौरे पर यूएई की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ कुल 6 मुकाबले खेलेगी। दोनों देश 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच चार वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेंगे। इसके बाद 5 और 6 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच टी20 मुकाबले खेले जाने हैं। यह सभी मैच बुलावायो के क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित होंगे।

26 सितंबर को होने वाले शुरुआती वनडे मैच से पहले यूएई की टीम 24 सितंबर को एक प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जिसमें उसका सामना जिम्बाब्वे 'ए' टीम से होगा। यह मैच बुलावायो एथलेटिक क्लब में खेला जाना है। नामीबिया में आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप अफ्रीका क्वालीफायर जीतने के बाद यह जिम्बाब्वे का पहला टूर्नामेंट है। इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप ग्लोबल क्वालीफायर 2026 में जगह पक्की कर ली है। यह क्वालीफायर 2026 की शुरुआत में नेपाल में खेला जाएगा।

जिम्बाब्वे महिला टीम के हेड कोच वाल्टर चावागुटा ने कहा, "यूएई के खिलाफ यह सीरीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले ग्लोबल क्वालीफायर की तैयारी के लिए यह हमारी योजनाओं में पूरी तरह से फिट बैठती है। यह हमें उन कुछ खिलाड़ियों पर भी ध्यान देने का अवसर देती है, जो चोट के कारण बाहर रहे थे और अब वापसी की तैयारी कर रहे हैं।"

चावागुटा ने इस सीरीज को अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप ग्लोबल क्वालीफायर की महत्वपूर्ण तैयारी बताया है। उन्होंने कहा, "यह समय भी सही है। यह हमें सीरीज के बाद फिर से संगठित होने और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त समय देता है।" उन्होंने कहा, "यूएई एक अच्छी टीम है, जिसके पास मजबूत बल्लेबाज और गेंदबाज हैं, जब हम क्वालीफायर के लिए तैयार होंगे, तो वे हमें चुनौती देंगे।"

यूएई-जिम्बाब्वे के बीच वनडे सीरीज का कार्यक्रम

पहला वनडे मैच: 26 सितंबर, क्वीन स्पोर्ट्स क्लब
दूसरा वनडे मैच: 28 सितंबर, क्वीन स्पोर्ट्स क्लब
तीसरा वनडे मैच: 30 सितंबर, क्वीन स्पोर्ट्स क्लब
चौथा वनडे मैच: 2 अक्टूबर, क्वीन स्पोर्ट्स क्लब

यूएई-जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का कार्यक्रम

पहला टी20 मैच: 5 अक्टूबर, क्वीन स्पोर्ट्स क्लब
दूसरा टी20 मैच: 6 अक्टूबर, क्वीन स्पोर्ट्स क्लब

