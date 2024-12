ZIM vs AFG: तीन खिलाड़ियों के शतक से जिम्बाब्वे ने खड़ा किया पहाड़ सरीखा स्कोर, रचा इतिहास

यह भी पढ़ें

टेस्ट में जिम्बाब्वे का सर्वोच्च स्कोर

586 vs अफगानिस्तान (स्थान- बुलवायो) -वर्ष 2024563/9d vs वेस्टइंडीज ( स्थान- हरारे)- वर्ष 2001544/4d vs पाकिस्तान (स्थान-हरारे)- वर्ष 1995542/7d vs बांग्लादेश (स्थान- चटगांव)- वर्ष 2001507/9d vs वेस्टइंडीज (स्थान-हरारे)- वर्ष 2003