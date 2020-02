दिल्ली हिंसा को लेकर विवादों में घिरे मोहम्मद ताहिर हुसैन आखिर हैं कौन ?

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) के विरोध में भड़की हिंसा ( Delhi Violence) और आईबी अफसर अंकित शर्मा के मर्डर केस में आम आदमी पार्टी ( AAP ) के निगम पार्षद ताहिर हुसैन ( Mohammad tahir hussain ) का नाम सामने आ रहा है।

दरअसल, दिल्ली हिंसा के दौरान पत्थरबाजी में मारे गए अंकित शर्मा के भाई ने पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन और उसके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है।

ताहिर हुसैन नेहरू विहार से आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में हुई हिंसा के चलते जान गवांने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

गुरुवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 तक पहुंच गई।

Delhi Violence LIVE: दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 30, 106 गिरफ्तार

Delhi: 1 more death at Guru Teg Bahadur (GTB) Hospital, taking the total deaths to 28 in the city, including 2 deaths at Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP) hospital. #DelhiViolence pic.twitter.com/gKrt6XnJUX