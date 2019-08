जम्मू-कश्मीर: आतंकियों ने पुलवामा से 2 लोगों का किया अपहरण, एक की गोली मार कर हत्या

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आतंकियों ने कश्मीर के पुलवामा में सोमवार के जंगल से घुमंतू गुज्जर समुदाय के जिन दो लोगों का अपहरण किया था, उनमे से एक की गोली मारकर हत्या कर दी है।

घटना की सूचना मिलते ही घाटी में हड़कंप मच गया। सुरक्षाबलों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है।

Jammu & Kashmir Police: One of the two persons who was abducted by terrorists in TRAL, yesterday, has been shot dead. Search for the other person is underway. pic.twitter.com/hfwiUXR8t5