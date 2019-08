विदेश यात्रा से लौटे PM नरेंद्र मोदी, आज अरुण जेटली के परिवार से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली। फ्रांस के बिआरित्ज में हुई G-7 की बैठक में भाग लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतन वापस लौट आए हैं।

सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी आज यानी मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली के घर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi returns to India after concluding his three nation visit to France, United Arab Emirates and Bahrain. pic.twitter.com/PUiiUsWWQh