नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ की बड़ी खबर सामने आई है। यहां सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों के साथ गोलीबारी के दौरान खूंखार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार आतंकवादियों के क्षेत्र में होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने सफानगरी गांव को चारों ओर से घेर लिया, इसके बाद छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकवादियों की पहचान मुहम्मद इदरीस और आमिर हुसैन के रूप में हुई है। वहीं, सुरक्षाबलों ने स्थानीय लोगों से सर्च आॅपरेशन के दौरान सहयोग की अपील की है। सुरक्षाबलों ने लोगों से किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि या शक होने पर पुलिस को सूचना देने की बात कही है। आपको बता दें कि पाक समर्थित आतंकवादी कश्मीर में अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर हर रोज सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है।

पंजाब: सुखबीर सिंह बादल हिरासत में, सिख इतिहास से छेड़छाड़ के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन

J&K: 2 terrorists killed in Shopian encounter today have been identified as Mohd Idrees Sultan and Amir Hussain Rather, affiliated with terror outfit hizbul mujahideen . Incriminating materials including arms and ammunition were recovered from the site of encounter.