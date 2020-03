निर्भया के गुनहगारों को कल दी जाएगी फांसी, जानें मौत से पहले कैसे बीतेंगे आखिरी घंटे?

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ( Patiala House Court ) ने सात साल पहले निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म ( Nirbhaya gang rape case ) और हत्या के दोषियों की एक और पैंतरेबाजी को रद्द करते हुए उनकी लंबित कानूनी उपचार के आधार लगाई गई स्थगन याचिका को खारिज कर दिया।

चार दोषियों विनय, मुकेश, अक्षय और पवन को शुक्रवार की सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी। 16 दिसंबर, 2012 को फिजियोथैरेपी छात्रा निर्भया ( Nirbhaya rape case ) का छह लोगों द्वारा एक निजी खाली बस में बेरहमी से दुष्कर्म किए जाने और लोहे की रॉड से बुरी तरह जख्मी कर महिपालपुर में सड़क किनारे फेंक दिए जाने के दोषियों को 20 मार्च, 2020 को तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी।

कोरोना वायरस की हर चुनौती से निपटने को तैयार भारत, पीएम मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात

Delhi's Patiala House Court dismisses the plea of 2012 Delhi gangrape convicts seeking a stay on execution pic.twitter.com/QwvIFezMuA

मृत्युदंड सुनाए गए इन दोषियों का प्रतिनिधित्व वकील ए.पी.सिंह कर रहे थे। उन्होंने दो दिन पहले ही फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

उनकी आखिरी कोशिश भी विफल रही। अब चारों आरोपियों को फांसी लगना तय हो गया है। ऐसे में आपको बता दें कि फांसी देने से जेल प्रशासन की ओर से पहले दोषियों को सुबह चाय दी जाएगी।

चाय और बिस्किट देने के बाद उनको नहलाया जाएगा। जिसके बाद उनको काले कपड़े पहनाए जाएंगे।

बड़ी खबर: कोरोना वायरस से वैश्विक आर्थिक संकट का खतरा, 2.5 करोड़ लोगों की नौकरी पर लटकी तलवार

Nirbhaya's lawyer Seema Kushwaha: I am sure that all four convicts will be hanged at 5.30am tomorrow. https://t.co/beVuCxevnR pic.twitter.com/DexcbVNetl