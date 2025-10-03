सीरियल चाइल्ड रेपिस्ट सलामत अली गिरफ्तार, दो बच्चियों के रेप और हत्या का है आरोप

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी सलामत अली (Photo: IANS)
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक 7 साल की बच्ची की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले के आरोपी सलामत अली अंसारी (Salamat Ali) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना बुधवार दोपहर में हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सलामत अली पर पहले से एक छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप है। इस मामले में वह दो महीने से फरार चल रहा था।
निजामपुरा पुलिस के अनुसार, सलामत अली पहले भी एक अलग मामले में नामजद था। भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन इलाके में ही उसने 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी थी। फिर शव को बाल्टी में छिपाकर कमरा बंद कर भाग गया था। 20 सितंबर 2023 को पुलिस ने उसे बिहार से गिरफ्तार किया था। वह ठाणे जेल में बंद था। 4 अगस्त 2025 को जब उसे सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया तो पुलिसकर्मियों को चकमा देकर वह फरार हो गया। फरार होने के बाद वह अपने गांव गया था, लेकिन लोगों ने उसे भगा दिया। इसके बाद वह कुछ समय तक भिवंडी के पहाड़ी क्षेत्रों में छिपा रहा।
फिर उसने सात साल की पीड़ित बच्ची के पड़ोस में छोटा कमरा किराये पर लिया। बच्ची के माता-पिता करीब डेढ़ साल पहले भिवंडी आकर मजदूरी करके जीवन चला रहे हैं। परिवार में चार बच्चे हैं, जिनमें बड़ी बेटी दादा-दादी के पास बिहार में रहती है, जबकि छोटी बेटी और दो बेटे माता-पिता के साथ भिवंडी (पश्चिम) में एक किराए के कमरे में रहते थे। वारदात के चार दिन पहले ही सलामत ने उनके पास एक खोली किराए पर ली थी।
पुलिस के मुताबिक 1 अक्टूबर को दोपहर लगभग तीन बजे बच्ची शौच के लिए निकली। आरोपी ने खाने का लालच देकर उसे अपनी खोली में बुलाया। फिर उसके साथ बलात्कार किया और गला दबाकर हत्या कर दी। शव को बोरे में रखकर बाहर से कमरे का ताला बंद कर आरोपी फरार हो गया।
शाम तक बच्ची नहीं लौटी तो माता-पिता और पड़ोसियों ने उसे ढूंढना शुरू किया। करीब शाम छह बजे पड़ोसियों को आरोपी की खोली का ताला बंद मिला। खिड़की से देखने पर अंदर बच्ची का सामान दिखा, जिससे शक हुआ। ताला तोड़कर जब कमरे में जाया गया तो बोरे में लिपटा बच्ची का शव मिला। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और माता-पिता ने आरोपी की फोटो देखकर उसे पहचान लिया।
इसके बाद रातभर शहर में पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। निजामपुरा थाने की टीम सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ इलाके की घेराबंदी की और सलामत को रात में ही दबोच लिया गया। बच्ची की मां गहरे सदमे में है। उन्होंने रोते हुए कहा, "मेरी बच्ची तो चली गई, लेकिन ऐसे राक्षस को सजा मिलनी चाहिए।"
इस बीच, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। भिवंडी की अदालत ने सलामत अली को 8 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
