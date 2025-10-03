सीरियल चाइल्ड रेपिस्ट सलामत अली गिरफ्तार, दो बच्चियों के रेप और हत्या का है आरोप

निजामपुरा पुलिस के अनुसार, सलामत अली पहले भी एक अलग मामले में नामजद था। भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन इलाके में ही उसने 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी थी। फिर शव को बाल्टी में छिपाकर कमरा बंद कर भाग गया था। 20 सितंबर 2023 को पुलिस ने उसे बिहार से गिरफ्तार किया था। वह ठाणे जेल में बंद था। 4 अगस्त 2025 को जब उसे सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया तो पुलिसकर्मियों को चकमा देकर वह फरार हो गया। फरार होने के बाद वह अपने गांव गया था, लेकिन लोगों ने उसे भगा दिया। इसके बाद वह कुछ समय तक भिवंडी के पहाड़ी क्षेत्रों में छिपा रहा।