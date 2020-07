Sushant Death Case में नया Twist, अभिनेता के पिता ने Actress Riya Chakraborty के खिलाफ दर्ज कराई FIR

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुशांत के पिता केके सिंह ( Sushant's father KK Singh ) ने पटना में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ( Actress Rhea Chakraborty ) के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। गौरतलब है कि इससे पहले मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से सुशांत डेथ केस ( Sushant Death Case ) में काफी पूछताछ की थी। FIR में सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput) को प्रेम जाल में फंसाने और पैसा ऐंठने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही रिया पर सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया है। एक्ट्रेस पर यह आरोप भी लगा है कि उसने सुशांत को उसके परिवार से ही दूर कर दिया था।

Supreme Court का Vikas Dubey Encounter Case के जांच आयोग में फेरबदल से इनकार, खारिज की याचिका

A four-member team has been sent to Mumbai. The team will collect case diary and other important documents from Mumbai Police: Sanjay Singh, Inspector General, Patna Central Zone https://t.co/8GwhVEU8PJ