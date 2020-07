Vikas Dubey Encounter: मुखबिरी के आरोपी गिरफ्तार SI ने SC दायर में की याचिका, बताया जान को खतरा

नई दिल्‍ली। कानपुर के कुख्यात विकास दुबे केस ( Vikas Dubey Encounter ) अब सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) तक जा पहुंचा है। कानपुर में 3 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या मामले में मुखबिरी के आरोपी सब इंस्पेक्टर केके शर्मा ( Sub Inspector KK Sharma ) ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर ( Petition filed in Supreme Court ) कर अपनी जान को खतरे बताते सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही याचिका में इस मामले की जांच CBI को सौंपे जाने की गुहार भी लगाई है। गौरतलब है कि तीन जुलाई को तड़के पुलिस टीम विकास दुबे के घर पर दबिश ( Kanpur Encounter ) देने गई थी, इस दौरान वहां हुए हमले में आठ सीओ और इंस्पेक्टर समेत आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी।

#KanpurEncounter case: Special Investigation Team (SIT) arrives at Bikru village in Kanpur. State Govt had ordered yesterday that SIT, headed by Additional Chief Secretary Sanjay Bhoosreddy, will conduct investigation in the case. #VikasDubey pic.twitter.com/jVvQRzxKl6

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार शर्मा ने अपनी पत्नी विनीता सिरोही के माध्यम से दाखिल कराई है, जिसमें उसने जान के खतरे की आशंका जताई है। याचिका में कहा गया कि केके शर्मा को अवैध तरीके से मारा जा सकता है। केके शर्मा को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है कि उसने बिकरू गांव में विकास दुबे को पुलिस रेड की सूचना दी थी। जिसके जवाब में शर्मा ने कहा कि चौबेपुर थाना इंचार्ज विनय तिवारी ने उसको फोन कर थाने में रहने के निर्देश दिए थे।

Viay Tiwari (arrested on charges of being an informant) had gone with us. After getting injured, when we were escaping, we found him around 100 meters away from the encounter site: SHO Bithoor police station, Kaushalendra Pratap Singh, who was part of #KanpurEncounter pic.twitter.com/qrOrD9qW92