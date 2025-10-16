MP में कुत्ते के बाद ‘सांड’ का आतंक, हफ्ते भर में 8 लोग घायल, एक की मौत

गौरतलब है कि सांड-गोवंश के मृत होने व बढ़ रहे हादसे को देखते हुए तत्कालीन एसडीएम ने संबंधित निकायों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की थी। जिसमें जिन पशु पालक का पशु संबंधित क्षेत्र में सांड व गोवंश घूमता मिले उसके पशु पालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। लेकिन एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि लगातार शहर के मुख्य मार्ग के अलावा हाइवे पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है। ऐसे में हाइवे व सडक़ से निकलने के दौरान लोगों में डर बना रहता है। आए दिन लोग उनके शिकार हो रहे हैं।