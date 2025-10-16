Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डबरा

MP में कुत्ते के बाद ‘सांड’ का आतंक, हफ्ते भर में 8 लोग घायल, एक की मौत

MP News: सांडों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। आठ दिन में चार लोग घायल और एक की मौत हो चुकी है। सड़कों पर खुले घूमते सांडों से लोगों में दहशत है।

2 min read

डबरा

image

Akash Dewani

Oct 16, 2025

dabra bull attack killed youth four injured mp news

dabra bull attack killed youth four injured (फोटो- सोशल मीडिया)

bull attack killed youth: डबरा में सांड का आंतक इस कदर बढ़ गया है कि उनकी चपेट में आने से आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। लगातार सांड- गोवंश की संख्या भी बढ़ गई है। बाजार की सड़कों के अलावा हाइवे पर इन सांडों का आंतक बना हुआ है।

8 दिन में सांड की चपेट में आने से चार लोग जख्मी हुए हैं। जबकि एक युवक ने जान गंवाई। इसके बाद भी प्रशासन की अनदेखी बनी हुई है। आवारा मवेशी को पकडने के लिए नपा ने कोई अभियान तक नहीं चलाया है। नतीजा मुख्य मार्ग पर सांडों का आंतक बना है और लोग अपनी जान बचाकर निकलते हैं। (mp news)

प्रशासन ने मूंदी आंखें

गौरतलब है कि सांड-गोवंश के मृत होने व बढ़ रहे हादसे को देखते हुए तत्कालीन एसडीएम ने संबंधित निकायों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की थी। जिसमें जिन पशु पालक का पशु संबंधित क्षेत्र में सांड व गोवंश घूमता मिले उसके पशु पालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। लेकिन एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि लगातार शहर के मुख्य मार्ग के अलावा हाइवे पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है। ऐसे में हाइवे व सडक़ से निकलने के दौरान लोगों में डर बना रहता है। आए दिन लोग उनके शिकार हो रहे हैं।

बाइक सवार को सांड ने मारी टक्कर

विगत दिनों गीता टॉकीज रोड पर दौड़ते हुए एक सांड ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। पिछले दिनों ठाकुर बाबा रोड पर दो सांड करीब 10 मिनट तक लड़ते रहे। इस दौरान वहां से कोई नहीं निकल सका। इनदिनों फसल पक कर कटने को तैयार है। किसान अपनी फसल की चिंता को लेकर मजबूरी में गांव से सांड व गोवंश को हाक कर शहर की और छोड़ जा रहे हैं। इस वजह से भी शहर के मुख्य मार्ग पर सांड दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

जल्द आवारा गोवंश को पकड़ने अभियान चलेगा

गौवंश व सांड को लेकर प्रशासन भी चिंतित है। जल्द ही आवारा गोवंश को पकडने को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा।- साक्षी वाजपेई, सीएमओ नगर पालिका डबरा

यह गोशालाएं बंद

वर्तमान में अधिकतर जगह गो शाला का संचालन नहीं हो पा रहा है। डबरा की मेहगांव, धवा, भितरवार की हिम्मतगढ़, कछौंआ, केरुआ की गोशाला शामिल हैं।

सामने आए 3 मामले

केस-1: 6 अक्टूबर को खेरवाया गांव के समीप बाइक से जा रहे सुनील कुशवाह निवासी फतेहपुर की गर्दन में सांड ने सींग घुसा दिया था। जिससे उसकी मौत हो गई थी। जबकि बाइक पर बैठा नरेश कुशवाह घायल हो गया था।

केस-2: 13 अक्टूबर को रात के समय बुजुर्ग रोड पर विद्युत वितरण कंपनी के गार्ड संजीव शर्मा की जांघ पर एक सांड ने पीछे से दौड़ते हुए सींग घुसा दिया। जिससे वह गंभीर घायल हो गया।

केस-3: 9 अक्टूबर को गीता टॉकीज रोड पर एक सांड दौड़ता हुआ आने के दौरान सामने से आ रहा एक बाइक सवार चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। लोगों ने दौडकर जान बचाई।

कहां कितनी गोशाला

नगरीय निकाय स्तरीय

  • पिछोर 1
  • डबरा 01
  • भितरवार 1

पंचायत स्तरीय

  • डबरा 4
  • भितरवार 07

ये भी पढ़ें

सनसनीखेज: ‘कलेक्शन-कैसेट’ कोडवर्ड यूज कर मांगी रिश्वत, स्कूल से प्राचार्य-शिक्षक की डीलिंग का वीडियो वायरल
झाबुआ
jhabua high school principal bribery video viral mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 03:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dabra / MP में कुत्ते के बाद ‘सांड’ का आतंक, हफ्ते भर में 8 लोग घायल, एक की मौत

बड़ी खबरें

View All

डबरा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पार्वती नदी में लगातार हो रहे विस्फोट, सैकड़ों मछलियां मरी, डैम भी हो रहा डैमेज

Fish mafia Dynamite Blasting Parvati River Bhitarwar mp news
डबरा

सिंध नदी के पुल पर मिली व्यापारी की स्कूटी, डिग्गी में मिली कॉपी में लिखा था…

DABRA
डबरा

Big News: 300 साल पुराने शिवलिंग को उखाड़ा, खजाने की खोज में खोदा 3 फुट गहरा गड्ढा

300 year old shivling uprooted shiv mandir vandalised mp news
डबरा

खुद भी शादी नहीं की और दूसरी जगह भी शादी नहीं होने दे रहा एक्स बॉयफ्रेंड…

DABRA
डबरा

प्रयागराज से लौटे मामा-भांजी जब फैमिली के सामने पहुंचे, फिर…

dabra
डबरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.