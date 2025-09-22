पार्वती नदी में लगातार हो रहे विस्फोट, सैकड़ों मछलियां मरी, डैम भी हो रहा डैमेज

Fish mafia Dynamite Blasting: मध्य प्रदेश के भितरवार में पार्वती नदी (Parvati River) में आजकल विस्फोट (डायनामाइट) से मछली का शिकार करके कई असामाजिक तत्व मोटी कमाई करने में लगे हुए हैं। जिन्हें रोकने के लिए प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। जिसके चलते मछली माफिया बेधड़क विस्फोट से मछलियों का शिकार कर रहे हैं।
विस्फोट से मृत हो रही मछलियों के साथ ही कई जलीय जीव जंतु भी नष्ट हो रहे है जिससे नदी का पानी दूषित और बदबूदार हो रहा है। जिससे नगर में बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इस वर्ष वर्षा के दौरान क्षेत्र में अच्छी बारिश होने के चलते कई बार पार्वती नदी उफान पर रही। अब बारिश थमने के बाद नदी का जल स्तर स्थिर हो गया है। जिसका भरपूर फायदा उठाने के लिए मछली माफिया लोग सक्रिय हो गए है। वह सुबह से लेकर देर रात तक डायनामाइट चलाकर मछलियों का शिकार कर रहे हैं, मछलियों के शिकार के साथ ही अन्य जलीय जीव जंतु भी डायनामाइट की तीव्रता का शिकार होकर नदी में मर रहे हैं।
स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर के वार्ड क्रमांक 13 खेड़ा बस्ती के अधिकतर लोग नदी में मछली मारने के लिए डायनामाइट का उपयोग करते हैं इसी का नतीजा है कि मछली मारने वाले लोगों द्वारा ही नगर की पेयजल के लिए बनाए गए स्टॉप डैम के समीप भी मछलियों का शिकार करने के लिए विस्फोटक का उपयोग किए जाने के कारण स्टॉप डैम क्षतिग्रस्त हुआ है। खेड़ा बस्ती वार्ड क्रमांक 13 ही नहीं डडूमर और शासन के लोग भी मछलियों का शिकार कर रहे हैं। रविवार को यह बात उस समय निकाल कर सामने आई जब दियादहा घाट पर पितरों का तर्पण करने पहुंचे। (mp news)