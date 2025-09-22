पार्वती नदी में लगातार हो रहे विस्फोट, सैकड़ों मछलियां मरी, डैम भी हो रहा डैमेज

विस्फोट से मृत हो रही मछलियों के साथ ही कई जलीय जीव जंतु भी नष्ट हो रहे है जिससे नदी का पानी दूषित और बदबूदार हो रहा है। जिससे नगर में बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इस वर्ष वर्षा के दौरान क्षेत्र में अच्छी बारिश होने के चलते कई बार पार्वती नदी उफान पर रही। अब बारिश थमने के बाद नदी का जल स्तर स्थिर हो गया है। जिसका भरपूर फायदा उठाने के लिए मछली माफिया लोग सक्रिय हो गए है। वह सुबह से लेकर देर रात तक डायनामाइट चलाकर मछलियों का शिकार कर रहे हैं, मछलियों के शिकार के साथ ही अन्य जलीय जीव जंतु भी डायनामाइट की तीव्रता का शिकार होकर नदी में मर रहे हैं।